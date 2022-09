Marţi, 20 Septembrie 2022 (15:47:52)

Tânărul din Câmpulung Moldovenesc căruia magistrații i-au schimbat măsura controlului judiciar cu arestul la domiciliu va rămâne cu interdicțiile stabilite de Tribunalul Suceava. Contestația depusă de Alexandru Beucă Costineanu la Curtea de Apel Suceava a fost respinsă, astfel încât tânărul va sta în arest la domiciliu timp de o lună. Soluția luată marți de magistrați este definitivă și trebuie pusă în aplicare. Tânărul este cercetat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava pentru că vindea etnobotanice.

Alexandru Beucă Costineanu a fost reținut pentru 24 de ore în cursul lunii noiembrie a anului trecut după ce procurorii l-au acuzat că a vândut etnobotanice în zona Câmpulung Moldovenesc. Ulterior, el a fost pus sub control judiciar și avea interdicția de a părăsi județul Suceava. Pentru că este student într-un alt județ, tânărul a obținut lărgirea ariei în care se poate deplasa, mai exact în toată țara. Deși este pus sub acuzare și avea o serie de interdicții, Costineanu și-ar fi reluat vechile preocupări. Procurorii DIICOT Suceava au reușit să documenteze alte două vânzări de etnobotanice, fapte comise în cursul acestui an. Ca atare, au considerat că tânărul nu a respectat obligațiile pe care le avea prin controlul judiciar instituit.