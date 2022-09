Sâmbătă, 17 Septembrie 2022 (12:29:10)

Un bărbat de 40 de ani, din Suceava, care în urmă cu o săptămână a comis un accident și a plecat de la fața locului, a fost reținut de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore, iar în cursul zilei de sâmbătă un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava urma să stabilească dacă va solicita arestarea preventivă sau dacă șoferul va fi cercetat sub control judiciar. Incidentul în trafic a avut loc pe data de 8 septembrie, pe Aleea Dumbrăvii, și a fost reclamat de celălalt șofer implicat în accident. Aflat la volanul unei autoutilitare marca Volkswagen LT 35, suceveanul de 40 de ani a lovit un autoturism Dacia Logan, care făcea o manevră de întoarcere, și care era condus de un tânăr de 21 de ani, din Putna. O femeie în vârstă de 50 de ani din autoturismul marca Dacia Logan a suferit leziuni și a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Judeţean Suceava, unde i-a fost stabilit diagnosticul de: „contuzie umăr stâng, contuzie genunchi drept”. Pentru că șoferul de pe autoutilitară a plecat de la fața locului, polițiștii l-au găsit ulterior. Au aflat și motivul pentru care a fugit, etilotestul indicând o valoare de 1,77 mg/l alcool în aerul expirat. În cazul tânărului de 21 de ani, etilotestul a arătat valoarea zero. Chiar și așa, ambii șoferi au fost conduși la spital, unde li s-au recoltat probe de sânge. Bărbatul de 40 de ani este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de: „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” şi „părăsirea locului accidentului”.