Măsuri

Aflat sub control judiciar, un tânăr de 21 de ani, din Câmpulung Moldovenesc, a fost aproape de a ajunge după gratii. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava au cerut unui magistrat de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului preventiv în ceea ce-l privește pe Alexandru Beucă Costineanu.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore în cursul lunii noiembrie a anului trecut după ce procurorii l-au acuzat că a vândut etnobotanice în zona Câmpulung Moldovenesc. Ulterior, el a fost pus sub control judiciar și avea interdicția de a părăsi județul Suceava. Pentru că este student într-un alt județ, tânărul a obținut lărgirea ariei în care se poate deplasa, mai exact în toată țara. Deși este pus sub acuzare și avea o serie de interdicții, Costineanu și-ar fi reluat vechile preocupări. Procurorii DIICOT Suceava au reușit să documenteze alte două vânzări de etnobotanice, fapte comise în cursul acestui an.

Ca atare, au considerat că tânărul nu a respectat obligațiile pe care le avea prin controlul judiciar instituit. Vineri, magistratul de la Tribunalul Suceava a considerat că solicitarea procurorilor DIICOT este îndreptățită și au admis în parte propunerea, în sensul că l-au arestat la domiciliu pe Alexandru Beucă Costineanu. Măsura nu va fi pusă în aplicare imediat, deoarece decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava, atât de câmpulungean, cât și de procurorii DIICOT.