Scriitorul Mihail Neamțu va susține la Suceava o prelegere și va lansa cartea „Iisus la Niceea. Arianism, ateism, nihilism”. Evenimentul va avea loc vineri, 23 septembrie, de la ora 18:30, la Hotelul Bucovina, str. Ana Ipătescu, nr. 5.

Acest volum pe care autorul îl va lansa la Suceava ne reamintește despre marea însemnătate a anului 325, când Biserica, reunită la Niceea, „a oferit credinței creștine o mult așteptată claritate în ceea ce privește bazele sale canonice și dogmatice”.

Autorul, filozoful și teologul Mihail Neamțu va vorbi despre implicația pe care curentul ateist și relevanța creștinismului le au asupra lumii noastre. Intrarea este liberă.

După ce Mihail Neamţu (scriitor, educator, speaker, doctor al Universității din Londra, autor a peste 15 cărți tipărite) își va încheia prelegerea, va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri, urmată de autografe.

Acțiunea culturală este organizată de Clubul Marile Cărți și Asociația Vocea Libertății, în parteneriat cu Hotelul Bucovina.

· Prezentare

Mihail Neamţu (n. 1978) este o figură cunoscută a vieții publice din România. A scris o teză doctorală pentru britanici și numeroase cărți pentru compatrioți. Olimpic național la filozofie, dublu licențiat al Universității „Babeș-Bolyai”, cu master în patristică și absolvent al unor studii postdoctorale umaniste. Născut, crescut și educat în Transilvania, devenit apoi globe-trotter vremelnic, Mihail Neamțu s-a stabilit la București, unde a sprijinit apariția și dezvoltarea mai multor organizații: Institutul de Istorie a Religiilor, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Fundația Creștin-Democrată, Noua Republică, Institutul Dezvoltării Personale și altele.

Studiile, recenziile, articolele și eseurile sale au apărut sub egida unor edituri importante precum Oxford University Press, Brepols, Ashgate ori Liberty Fund.

În ultimii ani, Mihail Neamțu a susținut cursuri despre arta povestirii și retorică (public speaking). A susținut peste o sută de conferințe, seminarii ori prezentări în fața unui public eterogen, din Guatemala City sau Amman (Iordania) până la Bruxelles, Kiev, Vilnius ori Jinan (China); din Grand Rapids sau Budapesta până la Washington DC, Boston, Iași ori Chișinău. De fiecare dată, a ales să revină acasă. Iubește, mai presus de toate, libertatea.

Volume de autor: Iisus la Niceea. Arianism, ateism, nihilism, 2022; Light from Light. Jesus Christ, the Nicene Creed, and the Monastic Experience of God, 2022; 7 ani în Occident. Jurnal britanic, 2019; Fenomenul Trump și America profundă. Cum a înfrânt un businessman sistemul politic?, 2017; Visul României Mari. Țărani, dascăli și farisei, 2017; Vârstele iubirii. Cum transformăm întâmplarea în destin?, 2016; Credință și rațiune. Dialoguri, contradicții, împăcări, 2013; Zeitgeist. Tipare culturale și conflicte ideologice, 2010; Povara libertății. Antiteze, paradigme și biografii moderne, 2009; Verbul ca fotografie. Dizidențe culturale și comentarii politice, 2009; Elegii conservatoare. Reflecții est-europene despre religie și societate, 2009; Bufnița din dărâmături. Insomnii teologice în România post-comunistă, 2008 (prima ediție: București, 2005); Gramatica Ortodoxiei. Tradiția după modernitate, 2007. Volume editate: Memory, Humanity, and Meaning. Essays in honor of Andrei Pleșu’s sixtieth anniversary, offered by NEC alumni & friends, 2009, împreună cu Bogdan Tătaru-Cazaban (coeditor), O filozofie a intervalului. In Honorem Andrei Pleșu, 2009.

Traduceri: Hugo Tristram Engelhardt Jr., Fundamentele bioeticii creștine (2005, în colaborare); John Behr, Calea către Niceea (2004); Jean-Luc Marion, Crucea vizibilului (2000), Andrew Louth, Deslușirea Tainei (1999).