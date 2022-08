Miercuri, 24 August 2022 (12:16:46)

La Fundu Moldovei, satul Deluț, va avea loc, în perioada 26-28 august 2022, prima ediție a evenimentului muzical „AMESTEC”, un concept care reunește mai multe manifestări artistice, gastronomice și nu numai. În satul Deluț se vor reuni artiști din lumea muzicii, dar și producători locali din Bucovina, un mix ideal pentru o poveste dedicată tinerilor. „AMESTEC” este „primul festival unde poți atinge cerul”, după cum spun organizatorii.

„AMESTEC estedespre spontaneitate, prietenie, muzică bună dar, mai ales, despre timp de calitate. Conceptul a pornit în anul 2014, la inițiativa unui grup de prieteni, colegi de facultate, urmat de o serie de petreceri cu acest nume, organizate în cadru restrâns. După 8 ani, am decis să împărtășim conceptul de <amestec> cu toți cei care sunt dornici să cunoască ce înseamnă meleagurile bucovinene și energia acestui loc. În perioada 26 - 28 august 2022 ne <amestecăm>, dar de această dată la scară mult mai mare. Comuna Fundu Moldovei, satul Deluț, va fi gazda acestui eveniment cu muzică, oameni, gusturi, tradiții, într-o zonă absolut minunată din inima Bucovinei”, a declarat Călin Popovici, directorul Festivalului AMESTEC, care a explicat și cum a ajuns la acest concept: „Sunt un tânăr arhitect pasionat de tot ceea ce înseamnă meleagurile natale. Îndrăgostit iremediabil de Bucovina, antrenat în multe activități ce implică crearea relațiilor de prietenie și făurar de amintiri. AMESTEC este despre prietenie în primul rând, dar și despre faptul că muzica unește oamenii sub umbrela celor mai frumoase povești. Această idee a plecat din cadrul unui grup de prieteni care au scopuri și activități comune, dornici să petreacă timp de calitate pe acorduri de muzică bună. Vă invităm să veniți alături de noi în satul Deluț, din Fundu Moldovei, să amestecăm ingredientele necesare unei povești care unește oamenii! Această primă ediție ne determină pe noi, organizatorii, să găsim soluții creative pentru a oferi o experiență inedită publicului nostru și ne va consolida încrederea totodată că aventura din acest an a festivalului va atinge noi standarde artistice și organizatorice.”

· Muzică live, bucate de calitate, activități de relaxare

Organizatorii manifestării vor să promoveze zona, dar și să susțină producătorii, artiștii locali, prin îmbinarea acestora în cadrul evenimentului. „De la acorduri de instrumente live până la muzica electronică, de la activități de relaxare la momente interactive, toate susținute cu bucate alese gata să-ți încânte papilele gustative și să-ți ofere energia necesară petrecerii unui weekend memorabil în frumoasa Bucovină. Munții și codrul ne vor fi paznici și luna va veghea asupra noastră timp de două nopți albe, exact ca-n studenție! Iarba așteaptă să fie călcată în picioare și pământul să fie bătătorit pe ritmul muzicii ca odinioară. Iar, pentru a avea cadrul perfect, norii vor putea fi atinși doar de cei care stau cu <mâinile-n aer> până dimineață. Nu suntem egoiști, de aceea, te invităm să petreci alături de noi cu mâncare la ceaun, DJ, baloți de fân și ce mai găsim prin ogradă, ca să ai probabil cele mai tari experiențe de povestit la bere cu prietenii!”, au mai transmis organizatorii în legătură cu evenimentul muzical și gastronomic din inima Bucovinei de la finalul lunii august.

· Programul festivalului

Programul festivalului: vineri, 26 august, vor urca pe scenă: STONE AGE NERDS, ZENTONE, MADLIQUID, SPZ, SPZ + ALEXANDRA DROBOTA, DJ MIDS, SINO, FILIPASH, IONUȚ ANDREI, RUBIO b2b SINO; sâmbătă, 27 august: DJ MIDS, DJ FOG (UA), ZENTONE & RAVE, SINO DJ, CHIRIBAW, SPZ, RUBIO, IONUȚ ANDREI, FILIPASH, DARIUS, STONE AGE NERDS, DJ MIDS, DJ FOG (UA), ZENTONE. Mai multe detalii despre artiști regăsiți pe www.amestec-fest.com. Detaliile referitoare la program, artiști și producători locali, precum și la modalitatea de desfășurare a evenimentului găsiți pe website-ul festivalului - https://www.amestec-fest.com/.Biletele la festival pot fi achiziționate online. Prima ediție a acestui festival este organizat de echipa de organizare FMedia Co, în colaborare cu Deluț Product, cu sprijinul Primăriei Fundu Moldovei, Heineken, Aqua Carpatica, YXS Avalana, LOGICTRANS, Atelier 2B. Arhitectși alături de partenerii noștri locali Chalet Deluț, Pensiunea Deluț, Casa Vânătorului, Pensiunea Roata Timpului, Chalet Mugure de brad, Camping De Vuurplaats, Liane Boutique Hotel. Persoană de contact:Călin Popovici, 0720 115 679, e-mail: amestec.fest@gmail.com.