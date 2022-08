Vineri, 12 August 2022 (11:09:16)

Șoferul din Rădăuți care și-a avariat propria mașină, dar a provocat pagube și unui autoturism parcat în fața unei case avea o alcoolemie uriașă. Analizele de laborator au arătat că Vasile Huzdup avea nu mai puțin de 3,72 la mie în sânge. Ca urmare, polițiștii au luat decizia de a-l reține pentru o perioadă de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe”, iar vineri urma să fie dus în fața unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți care urma să decidă dacă îl va cerceta sub control judiciar sau va solicita arestarea. Evenimentul care i-a adus bărbatului acest ”premiu” s-a petrecut marți, 9 august, în jurul orei 21.30. Un bărbat care locuiește pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Rădăuți a sunat la serviciul unic de urgență 112 și a reclamat că mașina pe care o deține, un VW Lupo, și care era parcată în fața casei a fost lovită de un alt autovehicul, iar șoferul acesteia ar fi sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului l-au găsit pe șoferul în cauză. Vasile Huzdup nu a putut explica motivul pentru care a intrat cu autoturismul pe care îl conducea, marca Toyota Yaris, în mașina parcată. Misterul s-a lămurit câteva minute mai târziu, după ce bărbatul a suflat în etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 1,88 mg/l alcool în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge.