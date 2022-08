Au bătut palma

Clădirea în care a funcționat restaurantul ”Centru Vechi”, de la kilometrul zero al municipiului Suceava, și-a găsit un nou proprietar. Este vorba de omul de afaceri Ionel Matei, care mai deține restaurantul ”Latino”, respectiv hotelul și restaurantul ”Sonnenhof”. Prețul pe care noul proprietar l-ar fi achitat omului de afaceri Jim John Hreniuc, care are activități mai multe peste Ocean, în SUA, se ridică la circa un milion de euro. Inițial, prețul de vânzare a fost de 1,2 milioane de euro, dar vechiul proprietar a mai scăzut din pretenții și astfel cei doi oameni de afaceri au bătut palma. Amplasată pe strada Vasile Bumbac, în apropierea Palatului Administrativ din centrul municipiului Suceava, clădirea are o suprafaţă totală utilă de circa 950 mp, iar terenul aferent are circa 1.000 de metri pătraţi. De-a lungul timpului, clădirea a fost închiriată și a funcționat ca restaurant, dar și ca spațiu de birouri. Proprietatea este formată dintr-o clădire cu parter, etaj şi mansardă, alături de care a fost amenajat un spaţiu în care a funcționat restaurantul ”Centru Vechi”, cu o zonă utilizată ca terasă sau spaţiu de vânzare. Imobilul și terenul aferent se află în imediata vecinătate a unui proiect imobiliar ambițios din centrul municipiului Suceava, astfel încât rămâne de văzut dacă Ionel Matei va merge în continuare tot pe ideea de restaurant sau dacă va încerca să obțină autorizație pentru ridicarea unui bloc de locuințe.