Marţi, 9 August 2022 (13:30:20)

Distribuirea iodurii de potasiu pare să fie creat o adevărată isterie printre români, iar sucevenii nu fac excepție. Telefoanele medicilor de familie, în special din mediul urban, au fost înroșite de oamenii care doresc intre în posesia pastilelor de iodură de potasiu. Asta pentru că se poate cumpăra de la farmacii doar pe bază de rețetă. Medicul de familie Valeriu Mitrea a precizat că a primit foarte multe telefoane din partea unor pacienți care doreau să știe cum trebuie să procedeze. ”Problema este că nu există nimic clar despre cum trebuie să acționăm. Ce scriu eu pe rețeta respectivă? Zaporoje? Plus că nu avem nici o bază de date în care să îi trecem pe oameni pentru a avea o evidență. Mai există și o altă problemă, legată de persoanele care nu sunt înscrise la medicul de familie și nu sunt deloc puține. Acestor persoane cine le eliberează rețeta? Cel mai bine ar fi ca persoanele sub 40 de ani să meargă direct la farmaciile care comercializează iodură de potasiu, să fie trecute într-o bază de date și să ia aceste pastile pe bază de semnătură”, a opinat medicul Valeriu Mitrea. Acesta a mai spus că așteaptă să se mai scurgă câteva zile, perioadă în care cei din conducerea Ministerului Sănătății să stabilească niște proceduri care pot fi și aplicate.

În schimb, în mediul rural, îngrijorarea pentru procurarea iodurii de potasiu nu pare să fie de actualitate. Medicul Irina Franciuc, președintele medicilor de familie din Suceava, a menționat că luni și marți nu a avut nici o solicitare pentru a prescrie iodură de potasiu. ”Este o isterie care nu știu dacă are și un suport material serios. Eu nu am primit nici o solicitare, poate și pentru că am cabinetul într-o zonă mai depărtată de mediul urban, la Dolhasca. Iar administrarea iodurii de potasiu este doar o metodă de profilaxie”, a mai arătat medicul Irina Franciuc.

Potrivit Ministerului Sănătății, pentru a intra în posesia iodurii de potasiu 65 mg, cetățenii se vor adresa medicului de familie, care trebuie să le elibereze prescripția medicală, iar în baza sa se vor elibera comprimatele.

1. Distribuirea de pastile de iodură de potasiu se face în scopul administrării la populația de până în 40 de ani numai în caz de expunere după un incident nuclear. Este contraindicată administrarea preventivă a comprimatelor.

2. Distribuția către populație se face în mod gratuit pe baza prescripției eliberată de către medicul de familie Aceasta nu este o noutate, ordinul de ministru care reglementează activitatea este în vigoare încă din 23 iunie 2022. Pastilele de iod se eliberează în peste 2.500 de farmacii.

Pastilele vor fi distribuite gratuit populaţiei de către farmaciile comunitare, anunţă Ministerul Sănătății. Iar lista cu farmaciile este disponibilă pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, la secţiunea „Campanie distribuţie iodură de potasiu”: Lista-Farmacii-Iod-pe-judete-1.pdf (ms.ro)