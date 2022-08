Campionatul a luat-o din loc. Desigur, în felul unic şi inconfundabil în care acest gen de activitate omenească are loc în ţara asta prost făcută. Sigur că atenţia a fost captată în mare măsură nu de campionatul proaspăt pornit, ci de cupele europene... aproape încheiate! Pentru noi, zic, fiindcă e foarte limpede că şi dacă depăşesc acest penultim tur preliminar, cele 3 eventual rămase (eu sunt ferm convins că vor fi maximum două) nu vor putea trece şi de play-off decât dacă intervin vrăjitori, se fac descântece şi se aliniază toată galaxia, nu doar amărâtele astea de 8 sau 9 planete din Sistemul Solar. Continui să mă mir de distanţaenormă, cosmică (dacă tot veni vorba...) dintre pretenţiile declarate înaintea startului şi ceea ce efectiv se face pentru atingerea obiectivelor din declaraţii. Reprezentantele noastre în cupele europene, presupuse a fi cele mai bune din campionatul ăsta mimat, joacă o mizerie de fotbal cum nici prin Divizia C nu vedeam cu 30 de ani în urmă. Așa-zişii titulari sunt fie fosile de tipul Deac ori Hoban (a căror viteză de joc cred că nu e nici de 25% din cea a adversarilor de oriunde din Europa), fie rebuturi de prin ţările de provenienţă (Portugalia, Croaţia, Italia etc.) care n-au încăput nici prin ligile inferioare de la ei de acasă sau de la alţii care plătesc oricum mai bine decât spălătorii de bani din România, porecliţi "investitori"), la urmă venind nişte neisprăviţi autohtoni care la simplavedere par să fi nimerit dintr-un lanţ de erori pe gazonul unde e clar că n-au habar ce caută. Aceleaşi echipe care cică vor "performanță" îşi vând ce au cât de cât vandabil (adesea printr-un şir de complicităţi, "marfa" fiind defectădar bine "vopsită"!), aşa cum a procedat zilele trecute FCSB, care a scăpat de chiorul din ţara orbilor (golgheterul României, cică, ptiu!... care în peste 200 de meciuri în campionatul ăsta de 2 bani a înscris vreo 80 de goluri!), situaţie în care dacă nu mai e nici ăsta, cu 1 gol înscris la 3 meciuri, nu mai dăgol nici dracu'! Dovada fiind alaltăieri, la pauză, când FCSB ocupa ultimul loc în (apără, Doamne!)... Superliga! Continui să mă mir că parodia asta generalizată rezistă, că fanii nu-i jupoaie pe toţi, că puşcăriile nu se umplu cu "oameni de fotbal".