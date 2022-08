Miercuri, 3 August 2022 (15:14:25)

Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români (ASCOR) Suceava, prin departamentul Sport – Turism, a organizat, în perioada 22-24 iulie 2022, un pelerinaj prin Ardeal, Oltenia și Muntenia, la care au participat 58 de „tineri de diferite vârste”.

Ionel - Alexandru Gherman, coordonator al departamentului Sport - Turism în cadrul ASCOR Suceava, a transmis că participanții au parcurs un itinerariu de poveste. „Am început cu orașul care a jucat un rol esențial și determinant în perspectiva istoriei noastre, prin Unirea Transilvaniei cu Regatul României, în urma căreia s-a consfințit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, un vis al generațiilor ce a dăinuit peste veacuri, și anume superbul oraș Alba Iulia. Aici am vizitat atât Catedrala Încoronării Regelui Ferdinand, cât și Cetatea Alba Carolina, obiective de referință în contextul nostru. Am continuat apoi cu Mănăstirea Prislop, unde ne-am închinat la mormântul părintelui Arsenie Boca, supranumit și Sfântul Ardealului, și, totodată, la peștera Sf. Ioan de la Prislop, iar seara am ajuns la Mănăstirea Dumbrava, un splendid colțișor de rai, unde ne-am și odihnit peste noapte”.

A doua zi de dimineață, grupul a pornit la drum, vizitând Mănăstirea Râmeț și peisajele montane din jurul acesteia, urmând ca ulterior să ajungă la Mănăstirea Lainici, unde s-a delectat cu minunatele priveliști din Defileul Jiului.

Mergând mai departe, sucevenii au vizitat orașul Târgu Jiu, în mod special celebrele sculpturi ale lui Constantin Brâncuși: Coloana Infinitului, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, iar ultimele obiective ale acestei zile înainte de a poposi la o pensiune din Curtea de Argeș au fost Mănăstirea Polovragi și captivanta peșteră din apropiere, cu același nume.

Ionel - Alexandru Gherman a completat că duminică dimineață (24 iulie), pelerinii au rămas la Sf. Liturghie la Mănăstirea Curtea de Argeș, necropolă regală, iar ulterior au plecat mai departe parcurgând cea mai spectaculoasă șosea montană din Europa, Transfăgărășanul, și oprindu-se pentru a vizita totodată cele două bijuterii sau splendori în materie de obiective turistice: Barajul Vidraru și lacul glaciar Bâlea Lac.

„În cele din urmă, nu pot decât să-mi exprim convingerea că atât pentru mine în calitate de organizator, pentru colegii noștri din ASCOR, cărora le mulțumesc pentru implicare și susținere, cât și pentru restul participanților din mediul exterior va rămâne o excursie de vis, o experiență memorabilă și o amintire extraordinară, momente pe care nu le vom uita prea curând, printre altele și datorită faptului că am reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem atâția oameni fericiți, încântați și entuziasmați și să ne bucurăm împreună de aceste comori inestimabile ale țării noastre.

Aducem mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și purtare de grijă”, a mai declarat Ionel - Alexandru Gherman, coordonatorul departamentului Sport - Turism din cadrul ASCOR Suceava.