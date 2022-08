N-ai cum. Și nu pentru că joacă azi un meci important în Europa aia de rangul 3. Bine, important pentru finanțele clubului în primul rând, că Becali trage cu ochiul la ochiul dracului, doar nu s-o schimba la bătrânețe. Altfel, când nu e vorba de bani, e atât de credincios că și dentistul trebuie să fie creștin ortodont! Revenind la oile... era să zic ale nostre, negustorul din Pipera (ca s-o mai diversificăm pe-aia cu latifundiarul) a anunțat că nu dă mai mult de 500.000 de Euro pe Miculescu de la UTA, apoi a urcat la 700.000, după care s-a enervat că ăia trăgeau de preț și i-a plătit cauza de 1,7 meleoane! Pare ceva anecdotic, un exemplu de ”așa nu” la cursurile de negociere, pun pariu că arădenii mai țineau un pic la preț și cedau. Ce s-ar putea spune despre una din părțile implicate într-o negociere dacă ailaltă încasează maximul?!

Am spus-o de multe ori, după tot istoricul ăsta al lui Becali, care a ajuns folclor inclusiv în presa europeană, cine se mai transferă la FCSB își merită soarta. Mai ales în ultimii ani, când nevoia de control a lui Becali a devenit paranoică, jucătorii tineri au stagnat în dezvoltarea lor ca fotbaliști, căci niciunul dintre ei nu-i vor menționa la mentori, peste ani, pe niște antrenori ca Bogdan Argeș Vintilă, Dinu Todoran sau Anton Petrea. Firesc, nu-ți poți atinge potențialul real cu niște brelocuri ale lui Becali. Dar există și ceva deosebit în acest moment, căci nu m-aș fi repetat doar pentru un new-entry ca Miculescu. Este vorba despre aducerea lui Bogdan Rusu, atacant de la deja retrogradata Mioveni (îmi asum acest pronostic). Acesta are 32 de ani, fiind al doilea cel mai bătrân din lotul lui FCSB, și foarte puțină lume îl putea identifica după față. Ei bine, pentru acest băiat transferul la o echipă care luptă pentru titlu, fie ea și FCSB, este o șansă nesperată, mai ales că acoperă un post deficitar, singurul concurent fiind Mamut, dacă nu ținem seama de improvizații. El nu are nimic de pierdut, căci alternativa era să retrogradeze cu Miovenii și să-și încheie cariera în ligile inferioare. Vă dați seama ce ar însemna să iasă și campion cu FCSB? Ar fi ca în filmele americane. Voi ține cu el chiar dacă asta înseamnă să țin și cu Becali, care și-ar aroga meritele. Doar că de data asta ar fi îndreptățit, chiar dacă și le-ar aroga... arogant!