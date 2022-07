Afisul concertului care va avea loc sambata, 9 iulie, in Sala Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava

Miercuri, 6 Iulie 2022 (12:33:54)

EDEN Fundația în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Alianța Franceză și Teatrul Municipal ”Matei Vișniec”, prezintă Freddie Bryant’s Kaleidoscope Trio, într-un concert de jazz susținut de celebrul chitarist newyorkez Freddie Bryant. Master în chitară clasică și având concerte în peste 55 de țări, Freddie Bryant vine la Suceava însoțit de basistul Patrice Blanchard din Franța și toboșarul Gabi Matei din România, într-un concert care va avea loc sâmbătă, 9 iulie, în sala Teatrului Municipal ”Matei Vișniec”, începând cu ora 19.00. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro și la numărul de telefon 0740 648 416.

Pentru a creiona în câteva cuvinte personalitatea marelui chitarist și a coechipierilor săi, vom spune de la început că Freddie Bryant este profesor la Berklee College of Music, cea mai importantă școală americană de jazz, și la Prins Claus Conservatory din Groningen, Olanda. El a obținut titlul de Master în chitară clasică în cadrul Departamentului de Muzică al Universității Yale și este o personalitate foarte solicitată pe scenele jazz-ului newyorkez și brazilian, unde a lucrat împreună cu Elaine Elias, Tom Harrell și mulți alții. A fost membru în Ben Riley’s Monk Legacy Septet și în Mingus Orchestra, dar este și liderul propriului grup muzical – Kaleidoscope. A colaborat cu muzicieni foarte diferiți ca gen și stil de abordare, incluzând muzică indiană clasică, soliști africani, interpreți la oud, ansambluri arabe și klezmere. Pentru mai multe informații și detalii, vizitați website-ul www.freddiebryant.com.

Patrice Blanchard este un experimentat muzician francez specializat pe secțiunea Bass Electric, stabilit momentan în Olanda. A început să cânte de la vârsta de optsprezece ani, formându-se pe scena muzicală londoneză. Apoi s-a mutat la New York, unde a avut norocul și oportunitatea de a întâlni şi colabora cu mari artiști ai scenei de jazz, efectuând turnee în jurul lumii. Omar Sosa, David Fuiczynski, Jojo Mayer, Gene Iake, AngeliqueKidjo, Dafins Prieto, AmbrosseAkinmusire, Justin Brown, Joel Rosenblatt, The Black Rock Coalition sunt câțiva dintre cei cu care a evoluat pe scenele lumii.

Matei Anton Gabriel este unul dintre noii talentați bateriști români care pășește pe scena jazzului internațional, actual stabilit pentru studii în Olanda. Și-a început cariera în România, absolvind Universitatea Națională de Muzică, la clasa maestrului Mircea Tiberian. Datorită talentului și experienței sale muzicale a cântat alături de cele mai mari nume ale scenei jazzului românesc, cum ar fi: Mircea Tiberian, Sorin Zlat, Emil Bîzgă, Marius Vernescu, Cătălin Milea, Adi Stoenescu și în compania artiștilor internaționali Enrique Oliver, Vaughn Roberts, Paolo Profeti și mulți alții. La Suceava l-ați putut vedea evoluând pe scena ART ROCK CAFE, în concertul Petra Acker and The Band, organizat de EDEN Fundația.

Gabi Matei are o mare experiență în multe genuri muzicale și orchestrații, dar excelează în jazz, participând la multe festivaluri de gen din România. Jazz TM, Sibiu Jazz Festival, precum și Jazz in the Park – Cluj-Napoca.

Nu ratați ocazia de a asculta live Freddie Bryant’s Kaleidoscope Trio, într-un spectacol marca EDEN Fundația.

