Cei mai buni elevi la astronomie se cern la Suceava

Selecție pentru olimpiadă

Cei mai performanți elevi din țară în domeniul astronomiei și astrofizicii sunt prezenți, în această săptămână, la Suceava, unde se desfășoară selecția lotului de elevi care va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din Georgia. Competiția se va desfășura în perioada 14-22 august.

Potrivit inspectorului școlar adjunct prof. dr. Petru Crăciun, 16 elevi seniori și 10 elevi juniori desfășoară în aceste zile probe specifice, care îi vor departaja pe cei mai buni, care vor participa la competiții internaționale.

„Prima olimpiadă este cea de astronomie și astrofizică, din august, care era programată la Kiev. Din cauza evenimentelor de acolo, cei din Georgia s-au oferit să se ocupe de organizare. Din România, vor participa două echipe a câte cinci elevi”, a menționat inspectorul școlar.

Lotul va fi însoțit de prof. Cristian Pîrghie, prof. Petru Crăciun și de prof. Victor Păunescu, de la București.

Pentru a intra în lotul reprezentativ al țării noastre, elevii vor trece prin cinci probe: teoretică (4 ore), analiza datelor (4 ore), astrofizică (5 ore, se desfășoară astăzi), proba observațională (pe platoul din fața Mănăstirii Dragomirna) și proba cu harta mută, care are loc joi. Probele sunt susținute la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, unde sunt cazați elevii din țară.

Cu șanse mari pentru accederea în lotul național sunt trei elevi din Suceava - David Palaghianu, din clasa a VII-a, Rafaela Alexandra Barac Bologa, din clasa a IX-a, și Dragoș Andrei Sîrghi, din clasa a XI-a, toți trei de la Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Suceava.

După selecția celor mai buni, va fi programată și perioada de pregătire a acestora pentru masa competițională internațională.

Elevii din lotul național au competiții până la finele anului

Prof. Petru Crăciun a mai adăugat că până la finele anului vor mai avea loc și alte olimpiade internaționale în domeniu. Este vorba despre Internaționala din Italia, din octombrie, unde vor participa trei elevi juniori, și Olimpiada Internațională de Astronomie pentru Juniori, de la Suceava, pentru care vor fi selectați cinci elevi juniori.

”Aceasta este o olimpiadă pe care noi am pregătit-o pentru aprilie 2020, atunci urma să se desfășoare prima ediție, aveam fondurile necesare, era pregătit totul. Din păcate, nu a mai fost posibil și am amânat totul pentru acest an, luna noiembrie. Probabil, formula competiției va fi una hibridă, posibil ca cei din străinătate să vină aici, asta mai rămâne de văzut”, a mai explicat Crăciun. Acesta a mai completat că elevii care vor participa la olimpiadele din octombrie și noiembrie vor fi desemnați tot în urma selecției din aceste zile.