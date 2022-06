Vineri, 3 Iunie 2022 (09:00:50)

Treci bacalaureatul cu 10, petreci gratis la Untold sau Neversea 2022. Este oferta organizatorilor festivalurilor de muzică Untold și Neversea pentru elevii de 10 la bac. Campania „Bac de 10” continuă și în acest an. Elevii de 10 din toată țara au parte de distracție și experiențe de neuitat.

Organizatorii susțin performanța. Absolvenții vor primi un abonament gratuit pentru 4 zile la unul dintre cele două festivaluri. Pentru a ridica brățara de acces, cei care au luat 10 pe linie la bacalaureat trebuie să aibă la ei o copie după un document care să ateste media generală 10: foaie matricolă, diploma de bacalaureat. Toți elevii care iau notă maximă primesc și un voucher de cumpărături de 500 de lei din partea Kaufland România, partener al acestei campanii. Voucherul de cumpărături este valabil în toate magazinele din țară. Elevii de 10 își vor putea ridica brățara de acces și voucherul de cumpărături, în baza unei dovezi, din zona de Acreditări a fiecărui festival în parte. Absolvenții care doresc să fie răsplătiți pentru performanța lor, în cadrul campaniei, o pot face accesând linkul http://untold.com/bacde10 sau http://neversea.com/bacde10. Acolo vor putea completa formularul care îi va înscrie în campanie.

· Invitați

Untold este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume și are loc anul acesta în perioada 4 și 7 august, la Cluj-Napoca. La Untold 2022 participă: David Guetta, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequences, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub Fx și Woodnote.

Neversea este cel mai mare festival de muzică din Europa organizat pe o plajă. Aflat la cea de-a patra ediție, Neversea 2022 aduce la Constanța, în perioada 7 și 10 iulie, peste 150 de artiști români și internaționali. Pe scenele festivalului Neversea 2022 vor urca artiști precum: Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Alan Walker, Don Diablo, Alesso, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Ummet Ozcan, Tujamo, Nicky Romero, Nervo, Quintino și Parov Stelar.

· Program examene bac 2022

Elevii de clasa a XII-a au terminat cursurile pe 27 mai. În perioada 20-23 iunie sunt probele scrise, iar afișarea primelor rezultate va avea loc pe 27 iunie.

Calendarul examenului național de bacalaureat 2022, sesiunea iunie – iulie 2022:

6 – 8 iunie 2022 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A; 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B; 9 – 10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D; 13 – 15 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C; 20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă; 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă; 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă; 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă; 27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00; 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor; 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale.

Calendarul bacalaureatului de toamnă 2022:

18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe; 16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă; 17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă; 18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă; 19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă; 22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A; 24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B; 25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D; 26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C; 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00); 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor; 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale.