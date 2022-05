Joi, 26 Mai 2022 (09:48:53)

Cea de a XVI-a ediție a Conferinței Internaționale Development and Application Systems se va desfășura în perioada 26-28 mai la USV, evenimentul fiind organizat de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Conferința este organizată bianual începând cu anul 1992, fiecare ediție bucurându-se de un real succes. Acest fapt este dovedit de interesul manifestat în mod constant de specialiștii din domeniu pentru tematicile propuse, în timp ce publicarea celor mai bune lucrări susținute în cadrul conferinței în revista ”Advances in Electrical and Computer Engineering” a contribuit la consacrarea internațională a evenimentului.

Din cauza distanțelor prea mari, care în unele cazuri duc la imposibilitatea unora dintre participanți să ajungă fizic la lucrările conferinței, ediția din acest an se va desfășura parțial și online.Comunitatea academică suceveană va avea printre oaspeți nume importante din domeniul științific, precum profesorii universitari Nathan Idade la Universitatea din Akron, SUA, Jorge Dias de la Universitatea Coimbra din Portugalia, Ralph Kennel de la Universitatea Tehnică din München precum și Detlef Streitferdt din cadrul Universității Tehnice din Ilmenau, Germania.

Conferința a fost organizată începând cu anul 2014 sub egida IEEE, cea mai mare organizație profesională tehnică pentru dezvoltarea tehnologiei și cea mai importantă voce în acest domeniu, conferința oferind cercetătorilor posibilitatea de a-şi pune în valoare rezultatele cercetărilor întreprinse prin apariţia lucrărilor în prestigioasa bază de date IEEE Xplore. Lucrările sunt incluse, de asemenea, și în baza de date a Institutului Internațional de Statistică (ISI). Detaliile manifestării pot fi consultate la adresa www.dasconference.ro/.