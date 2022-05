Miercuri, 25 Mai 2022 (09:03:54)

Elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” din Rădăuți, sub îndrumarea profesoarei Mirela Chidon-Frunză, au participat recent la „All Lives Do Exist Global Peace Academic Youth SDG Summit 2022”, eveniment internațional online. Elevii au parcurs un stadiu complex de documentare prealabilă, având ca temă de cercetare „Sustainable Development Goals (SDGs)". UE și ONU au înscris pe Agenda 2030 cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă, iar realizarea acestora a devenit o prioritate pentru comunitatea educațională mondială.



Alături de profesori și elevi din SUA, Brazilia, România, India și Indonezia, copiii de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă" Rădăuți au prezentat în cadrul summitului, în limba engleză, activitățile educaționale în care au implementat în cei 5 ani de învățământ primar aceste obiective pentru dezvoltare durabilă, date statistice referitoare la SDGs, precum și propuneri concrete de realizare a acestora. Evenimentul s-a desfășurat luni, 23 mai 2022, pe platforma electronică Zoom, la 12:00 PM Eastern Time (US and Canada), fiind organizat de Tianna Jones din USA, fondator al Calibooksgirl LLC, în cadrul unui parteneriat educațional internațional având ca temă Global Peace Awareness.