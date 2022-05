Pierdere

Schimbarea condițiilor de muncă din Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, față de perioada prepandemică, i-a determinat pe unii dintre medici să părăsească unitatea medicală. Printre cei care au plecat se numără dr. Lucian Iacob și dr. Andrei Harja, ambii specializați în chirurgie vasculară, foarte apreciați de pacienți, deși au stat aici doar 2 ani. Dr. Iacob a plecat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi și în sistemul privat, iar dr. Harja în Germania.

Când a venit la Suceava, în 2019, după ce a profesat 7 ani în Irlanda și 6 luni în Marea Britanie, dr. Iacob declara că „am găsit aici tot ce am avut nevoie, un mediu prielnic atât din punct de vedere financiar, cât și al dotărilor”, subliniind că dotarea unităţii medicale a fost factorul decisiv.

Întrebat de ce acum a părăsit spitalul din Suceava, dr. Iacob a răspuns că „planul managerului care era când m-am angajat, de înființare a unei secții de chirurgie vasculară, cu sală de operație dedicată, nu a coincis cu cel al conducerilor ulterioare”. „În 2019 eu și colegul meu am avut oferte de la „Sf. Spiridon” și de la Suceava, spitalul din Suceava promitea și am zis hai să mergem, să începem treaba. Covid a pus aproape tot spitalul pe pauză, dar compartimentul nostru a fost complet uitat. Asta, deși noi și Obstetrica-Ginecologia ne-am continuat activitatea și după două, trei luni de la declanșarea pandemiei am operat iarăși pentru că ischemiile trebuiau rezolvate. Nu erau anesteziști, nu veneau colegi pentru a ține și o sală de chirurgie vasculară, mai ales că operațiile la Chirurgie vasculară sunt lungi, de 6-7-8 ore, pacienții fiind extrem de tarați. Personalul nu era destul, s-au scos posturi, concursurile au fost serioase, exigente și n-au avut ce recruta. Apoi, din sălile de operație noi, nici una nu a fost pentru noi. Nu știu dacă decizia noastră de a pleca a fost cea mai bună, dar nu mai rezistam. N-a fost simplu, noi veniserăm ca să rămânem, familia mea este încă la Suceava, dar stelele nu s-au aliniat pentru noi. Poate și noi am fost mofturoși și asta pentru că am văzut și o altă față a spitalului, cea de dinainte de pandemie, și ne-am dorit mai mult. Lucrând atâția ani în străinătate, avem o altă cultură a muncii. Eu am plecat din țară în 2010, când salariul unui medic rezident era de 900 de lei pe lună, pentru că n-am suportat ideea de a face bani altfel decât legal”, a povestit doctorul Iacob.

În cei 2 ani, din octombrie 2019 până în ianuarie 2022, cât a profesat la Spitalul Județean Suceava, doctorul Iacob spune că a operat peste 500 de pacienți. „Am realizat operații complexe acolo, dar nu ne-am atins potențialul maxim. Ca medic, nu vrei să uiți ce ai învățat. Regret că n-am putut înființa secția pe care ne-am dorit-o, de care sucevenii au nevoie. Am lăsat în urmă destul de multe lucruri bune și sperăm să se respecte cândva planul inițial din 2019”, a spus medicul.

Întrebat care a fost reacția conducerii spitalului când a anunțat că el și doctorul Harja vor să plece, dr. Iacob a răspuns că „managerul ne-a spus foarte democratic: decizia vă aparține, m-aș bucura să rămâneți, dar nu putem să vă dăm o sală de operație a voastră, dedicată”.

Referitor la plecarea doctorului Iacob, managerul interimar al spitalului, dr. Alexandru Calancea, a declarat că spitalul nu a avut posibilitatea de a pune la dispoziție o sală de operație în care cei doi medici de chirurgie vasculară să poată opera zi de zi, cu atât mai mult cu cât o parte din blocul operator a fost transformat în ATI Covid. Managerul a spus că în locul doctorilor Iacob și Harja au venit alți doi medici de chirurgie vasculară, care chiar dacă nu au experiența celor doi, își doresc să facă performanță la Suceava. De menționat că programul sălilor de operație, cu excepția urgențelor, este 8.00-15.00, iar Chirurgia vasculară nu are sală nici măcar trei zile pe săptămână.

Sute de pacienți cu epilepsie din judeţele Suceava, Botoșani, Iaşi, Cluj și Republica Moldova şi Ucraina au fost investigați și tratați în Centrul de epilepsie de la spital

Un alt medic cu experiență care a plecat este dr. Ana Miron, singurul neurolog pediatru cu supraspecializare în epileptologie din spital. Consecința a fost că Centrul Nord-Est Carpatic de Epilepsie de la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava s-a închis. După plecarea doctoriței Miron, centrul nu a mai fost funcțional, a confirmat directorul medical, dr. Dimitrie Siriopol.

În pandemie compartimentul de epileptologie a fost închis și dr. Ana Miron nu și-a putut desfășura activitatea. Ea a spus că nici după ce lucrurile au revenit la normal, din perspectiva Covid-19, nu s-au normalizat și condițiile pentru a putea practica epileptologia în spital. „Am fost pusă în fața alegerii privat sau public și am ales”, a spus dr. Miron, care a optat să practice în sistem privat.

Spitalul a început procedurile de înființare a acestui centru în 2016 și l-a deschis în toamna anului 2017, ca satelit al Clinicii Knapschaftskrankenhaus Ruhr - Epileptology din Bochum, din Germania, cu scopul de a creşte accesibilitatea pacienţilor cu epilepsie la tehnici diagnostice moderne şi terapeutice adecvate, scăderea morbidităţii epileptice şi creşterea calităţii vieţii. Odată cu angajarea doctorului Ana Miron, supraspecializată în Germania şi în alte clinici europene în epileptologie, Spitalul de Urgenţă Suceava a achiziţionat şi echipamente medicale de înaltă performanţă pentru investigaţii, monitorizarea pe termen lung a pacienţilor în vederea evaluării prechirurgicale şi pentru chirurgia epilepsiei. Metoda utilizată la Suceava, identică cu cea din Germania, a permis monitorizarea pacienţilor cu crize epileptice active şi surprinderea a cât mai multe crize epileptice pe traseu pentru a defini clar care este focarul epileptogen şi de unde vine criza. De asemenea, prin colaborarea cu clinica din Bochum pacienţii monitorizaţi la Suceava au putut beneficia şi de a doua opinie, din partea specialiştilor clinicii germane. În perioada în care centrul de la spital a fost funcțional, au fost investigați, monitorizați și au primit tratament sute de pacienți cu epilepsie din judeţul Suceava, din Botoșani, Iaşi, Cluj, Republica Moldova şi Ucraina.

În spitalul din Suceava lucrează 249 de medici

Conform datelor transmise, la solicitarea noastră, de către spital, în perioada 1 ianuarie- 1 mai a.c., 10 medici au încetat contractul cu spitalul, dintre care unul prin pensionare, unul prin demisie, unul prin transfer și șapte prin acordul părților. Specialitățile celor care au plecat, în afara medicilor deja menționați, sunt medicina de urgență, oftalmologie, ginecologie, radiologie intervențională, oncologie, chirurgie plastică. Un medic reumatolog care s-a pensionat continuă colaborarea cu spitalul prin contract de prestări servicii. Alți cinci medici au încetat contractul cu spitalul în 2021, dintre care trei în urma pensionării.

De asemenea, potrivit datelor oficiale transmise de spital, anul trecut au fost angajați cu contract pe perioadă nedeterminată 24 de medici, iar în primele 5 luni din acest an, alți 7 medici. La data de 13 mai a.c., Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava avea angajați 249 de medici, din care 223 cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și 26 de medici cu contract de prestări servicii.