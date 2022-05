Miercuri, 4 Mai 2022 (18:16:15)

Deputatul PPU (s-l) de Suceava, Vlad Piedone Popescu, consideră că modelul noului spital public din Mioveni trebuie multiplicat în mai multe orașe. Vlad Popescu Piedone a vizitat, miercuri, cel mai nou spital de stat, respectiv Spitalul Orășenesc Mioveni, împreună cu parlamentarii din Comisia de Industrii și Servicii.

Popescu a spus că acest spital public este primul construit de la zero în ultimii 30 de ani. El s-a declarat impresionat de dotările cu aparatură medicală de ultimă generație și de tehnologiile medicale moderne care se ridică la nivelul celor mai exigente norme europene. „Spitalul are o capacitate de 250 de paturi, distribuite pe 6 etaje. Investiția totală pentru unitatea medicală se ridică la 68 de milioane de euro. Pentru construcție au fost folosite fonduri locale și guvernamentale, iar pentru aparatură s-au folosit fonduri europene. În vizita pe care am făcut-o la Primăria Mioveni, l-am felicitat pe edilul orașului pentru performanța de a realiza un astfel de spital în timpul mandatului său, un exemplu pe care ar trebui să-l multiplicăm în cât mai multe orașe din țară”, a spus deputatul sucevean.

El a adăugat că tot miercuri a vizitat și Uzina Dacia Mioveni, cea mai mare fabrică românească de mașini, care anul acesta a ajuns la performanța de a produce autoturismul cu numărul șapte milioane.