Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava a fost la începutul lunii aprilie gazda unei mobilități a partenerilor din cadrul proiectului Erasmus+ cu titlul ”Apprentissage par les Compétences en Immersion et le Développement de l’Entraide” – ACIDE, cod 2019-1-FR01-KA229-062180.

Această mobilitate ar fi trebuit să aibă loc acum doi ani, dar, din cauza condițiilor pandemice, ea a fost amânată și s-a putut totuși derula datorită prelungirii cu un an a perioadei de implementare a proiectului. De fapt și alte activități de tipul mobilității de la Suceava au fost restructurate și reprogramate, astfel încât ele să se poată desfășura în condițiile prevăzute inițial. Este vorba despre mobilitatea de scurtă durată la liceul partener francez, cursul de adulți la același liceu, precum și cursul de adulți de la Colegiul Național ”Petru Rareș”.

Proiectul reunește trei parteneri din tot atâtea țări și anume: Liceul”Jean Bart”, Dunkerque, Franța, “Istituto di Instruzione Superiore Gianbattista Vico”, Sulmona, Italia și Colegiul Național ”Petru Rareș”, Suceava, Romania. Sunt trei licee diferite ca tipologie, dar cu aspirații și interese comune. Liceul francez, din orașul nordic Dunkerque, înglobează mai multe structuri organizaționale, printre care un colegiu și clase pregătitoare pentru accederea în învățământul superior tehnic. Liceul italian, din localitatea Sulmona (oraș în care s-a născut poetul Ovidiu și care va găzdui anul acesta olimpiada internațională de limba latină) este un liceu de limbi străine în care elevii învăță atât limbi de circulație internațională, cât și limbi clasice. Colegiul Național ”Petru Rareș” este un liceu teoretic care înglobează formațiuni de învățare din domniile umanist și real, majoritatea în structură bilingvă de învățare a unei limbi de circulație internațională. Dar toate aceste foruri educative sunt preocupate de completarea educației formale cu activități de tip nonformal care să conducă la dezvoltarea la elevii lor a unor competențe transversale, ce nu pot fi dobândite în mod tradițional, prin parcurgerea, chiar și cu succes, a programei școlare.

Acesta este liantul care a făcut ca dintru început, încă din faza de concepție, proiectul să fie axat pe proiectarea de activități multinaționale prin intermediul cărora elevii să învețe prin descoperire, să interacționeze în grupuri diverse, să-și asume roluri și să ia decizii care să conducă la realizarea unor produse finale ce să poată fi prezentate public.

De exemplu, în cadrul mobilității scurte din Italia, fiecare atelier a fost conceput pentru a dezvolta competenţe specifice necesare reuşitei şcolare şi integrării sociale: comunicare în limbi străine (engleză şi franceză), responsabilitate socială şi civică, capacitate de iniţiativă şi spirit întreprinzător, competenţe digitale.

Tema de interacțiune multinațională din cadrul mobilității din Suceava este una care face referire la un fenomen destul de prezent în mediul școlar și on line, respectiv ”Forms of bullying and anti-bullying strategies”. Prin activități diverse, au fost identificate cauzele și tipurile de bullying și cyberbullying, modurile posibile în care aceste fenomene ne pot afecta, posibilitățile de a preveni bullying-ul și de a lupta cu el, au fost identificate acele valori morale, sociale, de management relațional și de dezvoltare a încrederii de sine care reprezintă substratul ce nu permite escaladarea hărțuirii ca fenomen social. La finalul mobilității din Suceava a fost creată o structură virtuală în care tinerii participanți la proiect au postat sfaturi pentru persoanele care se simt hărțuite la un moment dat. Formatorii din cadrul atelierelor au fost profesori ai colegiului: Lucaci Cristina și Colăcel Georgeta, coordonatoare ale proiectului ACIDE din partea României, Salciuc Laura, Butnaru Camelia, Badeliță Raluca, Glaser Antonela, Dumitrașcu Gabriela și Busuioc Daniela.

Nu în ultimul rând, mobilitatea de la Suceava a constituit un prilej pentru tinerii francezi și italieni, dar și pentru profesorii lor, de descoperire a valorilor locale, a istoriei locului și a elementelor semnificative de cultură. Au fost vizitate obiective din județ, de la Marginea, Vama, Voroneț, dar și din Suceava (Muzeul de Istorie și Cetatea de Scaun, Observatorul astronomic). Miercuri profesorii francezi au fost oaspeții Alianței Franceze din Suceava, unde au fost primiți cu multă căldură și au avut posibilitatea să cunoască activitățile desfășurate de Alianță în slujba dezvoltării francofoniei în județul nostru. Coordonatori ai acestor activități au fost profesorii: Roșca Mariana, Sălăgean Cristian, Drumea Mariana, Ciurari Laurica, Lucaci Cezar, Tomasciuc Lenuța.

În activitățile de proiect derulate la Suceava au participat 18 elevi români ai Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava, 13 elevi francezi (coordonați de 6 profesori) și 8 elevi italieni (coordonați de 2 profesori). (Director adjunct, prof Anca Viorica Greculeac, Responsabil al proiectelor europene ale colegiului)

Câteva mărturii ale participanților:

„A fost o săptămână plină de activități de cunoaștere intra și interpersonală în care chiar și cei mai timizi copii au reușit să își depășească emoțiile create de bariera lingvistică și culturală. Fiecare zi ne-a adus in față un grup din ce în ce mai bine închegat, cu elevi mai relaxați și mai încrezători în propriile puteri. Cu toții au fost foarte participativi la activitățile propuse, care au implicat lucrul în echipă, jocul de rol, rezolvarea de situații conflictuale prin aplicarea valorilor morale și evitarea violentei. Feedback-ul elevilor și al profesorilor participanți ne face să sperăm că după această experiență, se vor întoarce acasă echipați cu soluții și sfaturi utile pentru a preveni și a lupta împotriva bullying-ului, de orice formă ar fi acesta”. (prof. Georgeta Colăcel, prof. Cristina Lucaci, Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava)

„Mobilitate superbă în România, la Colegiul Național ”Petru Rareș” din Suceava, în cadrul proiectului Erasmus + ACIDE. O experiență grozavă, din nou, într-o țară pe care o găsesc mereu fascinantă..., care menține speranța unui viitor mai bun, unde predomină valorile solidarității, toleranței, păcii.

Echipa franceză a inclus elevi ai Colegiului „Boris Vian” și ai Liceului „Jean Bart” din Dunkerque, care au fost bine primiți în familiile elevilor corespondenți din România. La ateliere aceștia au interacționat cu tinerii italieni și români pe o temă care îi interesează pe toți – HĂRȚUIREA.

Numeroasele activități la care elevii au participat le-au permis să-și dezvolte diverse abilități: comunicarea într-o limbă străină, sensibilitatea culturală, responsabilitate socială și civică...”

(Profesor Caroline Milot, Liceul Jean Bart, Dunkerque, coordonator al echipei franceze)

„La ce ne gândim acum? Prima noastră impresie despre România a fost una extrem de pozitivă. Cultura românească, chiar dacă este diferită de a noastră, surprinde prin multiplele detalii comune cu cea italiană. Ne-am simțit primiți ca și cum făceam parte dintr-o mare familie. În curând ne-am împrietenit cu elevii români și francezi și sperăm să promovăm această prietenie pe mai departe.” (Trei eleve italiene)