Aur curat

Un adevărat filon cu aur este pe cale să pună comuna Dorna Candrenilor pe lista stațiunilor de tratament din România. Un izvor de borcut, aflat la o adâncime de 110 metri și care a stat în conservare 32 de ani, a fost readus la viață. Timpul extrem de mare în care zăcământul a fost inactiv a făcut ca primele interacțiuni să fie extrem de spectaculoase, cu apă care era trimisă din pământ cu putere, formând adevărate fântâni arteziene. Reporterii Monitorului de Suceava au fost martori ai unui astfel de fenomen extrem de spectaculos. S-a întâmplat în cursul zilei de joi, iar spectacolul a fost ”pus în scenă” de angajații Societății Naționale a Apelor Minerale, Sucursala Nord Vatra Dornei.

Dănuț Candrea, primarul din Dorna Candrenilor, este ”vinovatul” care a redeschis acest subiect. Din poveștile bătrânilor, dar și din diferite documente, a aflat că Dorna Candrenilor a fost stațiune cu băi terapeutice cu apă minerală sulfuroasă. Stațiunea de rang II din Europa a funcționat până în 1914, când a fost distrusă total cu ocazia Primului Război Mondial. Ulterior, Ilie Ursu, fost primar al comunei Dorna Candrenilor în perioada interbelică, a revitalizat stațiunea. S-a întâmplat în 1936, numai că de această dată istoria stațiunii a fost și mai scurtă, de numai un an de zile.

Acum, primarul Dănuț Candrea a venit cu un proiect extrem de ambițios pentru a pune în valoare acest izvor cu apă minerală sulfuroasă. ”Avem proiect făcut și care este scos deja la licitație. Pe aceste temelii vom construi piscina cu apă dulce, două piscine de borcut și două piscine pentru persoane cu dizabilități și handicap. Acest izvor vrem să-l folosim în stațiune pentru vindecarea bolilor de inimă, pentru împachetări cu nămol, efect injectabil, motive pentru care era foarte căutată stațiunea în trecut. În final va fi o clădire cu două niveluri, cu lift, instalații cu piscină, în valoare de aproape 5 milioane de euro, iar banii sunt de la bugetul local. Dacă nu ne încadrăm, cu centrala termică din spate și instalații de încălzire a apei, vom face și un împrumut. Mai mic, astfel încât vom avea încasări să putem plăti și datoriile. Noi am zis că investiția s-ar putea face în doi ani, dar să vedem ce va ieși la licitație. Noi ne dorim ca în 2024, vara, să îi dăm drumul, să stăm la soare, mai ales că nivelul este făcut tip terasă, cu șezlonguri. Ne dorim să putem să îi dăm drumul cât mai repede și investiția să fie benefică pentru localitatea noastră, Dorna Candrenilor”, a arătat primarul Dănuț Candrea. Acesta a gustat din apa venită din pământ și spune că este acidulată, cu miros sulfuros, puțin sărată, are un gust bun dacă are efect miraculos pentru sănătate. Potrivit primarului din Dorna Candrenilor, în aceeași zonă, în parcul de sub Oușoru, mai sunt izvoare, care vor trebuie exploatate pentru interesul oamenilor.

Zăcământ format din apă și gaze

Pentru ca acest izvor să poată fi pus în valoare a fost nevoie de acordul Societății Națională a Apelor Minerale, proprietarul acestei bogății naturale. ”Forajul F6 care aparține este în conservare de aproximativ 32 de ani. În urma unei adrese venite de la București, împreună cu colegii am venit să facem o perioadă de cercetare care trebuia să fie de 72 de ore. Doar că venind aici și introducând o pompă submersibilă, am ajuns la concluzia că nu se poate face acest test de cercetare deoarece toate gazele acumulate timp de 30 și ceva de ani au început să erupă. Am făcut o notă către București, deoarece capul de exploatare va fi atipic, cu două căi de ieșire, pe o parte vom extrage apa, iar pe cealaltă vom extrage presiunea (gazele din zăcământ). Din cauza țâșnirii gazelor și a apei, nu putem estima un debit, ceea ce ni s-a cerut în cercetare, dar problema se va rezolva prin montarea unui cap de exploatare. Zăcământul este format din apă și gaze, iar Primăria Dorna Candrenilor vrea să-l exploateze pentru un centru SPA la care lumea să vină și să își rezolve anumite probleme medicale”, a arătat Manuel Mărculescu, șef Sucursala Nord Vatra Dornei, Societatea Națională a Apelor Minerale.

Cum se produce erupția

Inginer geolog Nicu Adrian Ivan, de la Societatea Națională a Apelor Minerale, Sucursala Nord Vatra Dornei, a explicat ce se petrece în ”măruntaiele” pământului în cazul acestui izvor de la Dorna Candrenilor.

”Acest foraj a deschis trei orizonturi acvifere. Primul orizont de la adâncimea de la 31 la 42 de metri, al doilea de la 58 la 79 metri, iar al treilea orizont de la adâncimea 99 de metri la 110 metri. Practic ce se întâmplă: dioxidul de carbon care migrează din subteran pe sistemele de falii, fisuri existente în zonă, erupe către suprafață, mineralizează orizonturile acvifere și datorită coloanei de apă creează o contrapresiune asupra zăcământului. În momentul când noi începem pomparea, coloana de apă scade, automat contrapresiunea scade, și atunci eliberăm dioxidul de carbon și acidul bicarbonic din zăcământ care ridică coloana de apă, o aruncă la suprafață, forajul rămâne o coloană goală și automat va fi umplută de presiunea din zăcământ din nou cu apă și tot așa se produce acest efect de erupție până când presiunea din zăcământ este egalizată de coloana de apă”, a arătat inginerul geolog Nicu Adrian Ivan.

O investiție care va stimula turismul

Finalizarea lucrărilor la noua stațiune din Dorna Candrenilor se va resimți pozitiv și pentru cei care au pensiuni, care în acest fel speră să aibă mai mulți turiști în tot timpul anului și nu doar în sezonul cald sau sezonul rece. ”Este bine-venită, deoarece numărul pensiunilor este în creștere în fiecare an, iar alternative de vizitare și de atracție turistică nu sunt atât de multe. Nu va fi doar o bază terapeutică pentru cei în vârstă, ci și una de distracție pentru cei tineri. Vor avea la dispoziție bazine cu apă sărată și bazine cu apă dulce, mai multe tipuri de tratamente. Investiția va duce la creșterea numărului de turiști și vine în completarea serviciilor puse la dispoziție de unitățile de cazare care nu sunt dotate cu facilități de acest gen. Ne așteptăm ca după inaugurare să crească exponențial numărul de turiști”, a opinat Paul Candrea, manager al pensiunii agroturistice Poiana.