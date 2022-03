Marţi, 22 Martie 2022 (12:17:17)

La Muzeul de Istorie Suceava va putea fi vizitată, în perioada 25 martie – 19 aprilie 2022, expoziția „Fragmente de suflet” semnată de artistul plastic sucevean Dana Simion. Vernisajul expoziției va avea loc pe 25 martie, la ora 17:00. Expoziția aduce în prim-plan figura umană și dorește să repună în dezbatere valoarea esteticii și a frumosului în cadrul artei contemporane.

Vor fi expuse lucrări din seriile „Iubirea de sine – O călătorie către autocunoaștere” și „Frumusețea va salva lumea”.

Această expoziție, spun organizatorii, este o replică la estetica urâtului, a grotescului și a dramei prezente în câmpul artistic, provocând uimire prin frumusețea ce ne aduce mai aproape de divinitate.

Artista a expus până în prezent în cadrul expozițiilor, bienalelor și târgurilor naționale și internaționale de la București, Tulcea, Golești, Timișoara, Suceava, Iași, Stuttgart, Berlin, Torino, Luxemburg, Barcelona, Roma, Paris, Florența, Salonic, Zrenjanin (Serbia).

· Cine este Dana Simion

Artistul plastic Dana Simion s-a născut la Suceava. A urmat Liceul de Artă „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava, apoi Universitatea Națională de Arte București, unde s-a și stabilit.

În perioada liceului, pașii i-au fost călăuziți de profesorii Lucia Pușcașu, Eugenia Goraș, Mircea Dăneasa, Pușa Pîslaru.

În cadrul Universității Naționale de Arte a studiat pictura la clasa maestrului Teodor Moraru. Arta Danei Simion atrage în primul rând prin expresivitate.Creația ei se împarte în lucrări figurativ abstracte și revenirea la studiul figurii umane, a naturii, a diferitelor forme și elemente din realitate și îmbinarea realului cu irealul.

„La baza lucrărilor mele stau 3 elemente: frumusețe, expresivitate și culoare. Consider că libertatea artistului constă în a fi autentic, celelalte vin de la sine”, susține Dana Simion.

Principalele teme abordate de artistă sunt „Îngeri”, „Portaluri” și o serie de lucrări destinate figurii umane cum sunt: „India”, „Fluturi”, „Iubirea de sine – O călătorie către autocunoaștere” și „Frumusețea va salva lumea”, temă la care lucrează în prezent.

„Am ales ca temă pentru această expoziție <Figura umană>, subiect ce m-a preocupat și de care mă simt foarte aproape de ceva vreme încoace. Am experimentat diverse medii și teme de-a lungul timpului și consider că omul este cea mai expresivă si uimitoare formă de viață pe care o știu. Am pus accent pe ochii personajelor ce te urmăresc cu privirea indiferent de unghiul din care privești pictura.

Îmi doresc ca privitorul să migreze din povestea tabloului în propria poveste”, a transmis artistul plastic Dana Simion.