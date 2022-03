Marţi, 22 Martie 2022 (09:03:16)

Deputatul liberal Ioan Balan spune că fondurile europene nerambursabile de care beneficiază România reprezintă o oportunitate istorică pentru dezvoltarea țării. În acest fel, toate proiectele amânate în trecut din lipsă de finanțare vor putea să fie realizate.

”Autostrăzi, școli, spitale, agricultură, mediu de afaceri sau sistem energetic sunt domeniile care pot beneficia din plin de investiții și modernizare, într-un termen foarte scurt. Cu toate acestea, românii trebuie să știe că finanțările europene nerambursabile sunt condiționate de ritmul și calitatea reformelor pe care România și-a asumat că le va realiza. Un sistem de pensii nou, care să elimine orice fel de inechitate între românii care au muncit la fel și au astăzi pensii diferite, este așteptat să intre în dezbaterea Parlamentului. O salarizare echitabilă în sistemul public, care să îndrepte orice nedreptate din actuala lege a salarizării, este de asemenea o reformă așteptată de peste 1,2 milioane de angajați din sectorul bugetar. Investițiile în școli și spitale, în drumuri, poduri și alte elemente de infrastructură, în digitalizarea instituțiilor publice trebuie să înceapă cât mai repede, pentru ca acestea să se poată finaliza înainte de anul 2027”, este de părere Ioan Balan.

Parlamentarul sucevean spune că perioada pe care o traversăm este deosebit de dificilă, generată în mare parte și de agresiunea Rusiei asupra poporului ucrainean. În ciuda acestor probleme de necontestat, crede Ioan Balan, partidele politice din România sunt obligate să ia cele mai înțelepte decizii, astfel încât problemele legate de refugiați, cât și obiectivelor de dezvoltare ale țării să poată fi rezolvate.

”Partidul Național Liberal a susținut și susține că ritmul realizării reformelor trebuie accelerat, iar alocările pentru investiții publice să crească de la un an la altul. Cine crede că fără reforme și fără investiții publice vor am avea un standard de viață mai bun se înșală. Cine spune că fără reforme și investiții încrederea românilor în autoritățile statului va crește se înșală amarnic. Cine crede că Uniunea Europeană ne oferă o finanțare istorică pentru a-i duce pe români în rândul țărilor dezvoltate, fără să facem reforme și investiții, va avea o surpriză neplăcută. Eu, personal, am încredere că actuala coaliție de guvernare va reuși, în timpul scurt pe care îl avem la dispoziție, să realizăm reforme în toate marile sisteme publice și să construim toate obiectivele de investiții pe care le așteptăm de ani de zile”, a concluzionat Ioan Balan.