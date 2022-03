Miercuri, 9 Martie 2022 (17:39:06)

Încetarea stării de alertă nu echivalează cu încheierea pandemiei, atenționează primarul Sucevei, Ion Lungu, care spune că va continua să poarte masca de protecție în spațiile închise și recomandă acest lucru și altora.

„Chiar de a încetat de marți noapte starea de alertă, eu mă număr printre cei care vor purta în continuare mască în spațiile închise, din respect pentru cei cu care intru în contact.

Dacă a încetat starea de alertă nu înseamnă că nu mai există coronavirus. Vom vedea ce va mai fi pe parcurs. Nu m-am îmbolnăvit de coronavirus în acești doi ani de zile și un rol important l-a avut și masca, pe care am purtat-o întotdeauna și am aflat ulterior că am fost în contact cu persoane care erau bolnave. Dar nu m-am îmbolnăvit. Masca este un mijloc de protecție și recomand utilizarea ei în spațiile închise, până ne convingem că această pandemie a încetat cu totul”, a declarat Ion Lungu.

Edilul-șef al municipiului Suceava a spus că în continuare sunt destul de multe cazuri de coronavirus, iar o evoluție a răspândirii bolii este greu de anticipat, în noile condiții, când nu mai există deloc restricții.