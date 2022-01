Duminică, 23 Ianuarie 2022 (17:08:57)

Polițiștii au finalizat un control tematic derulat la două societăți din Vicovu de Sus pe linia respectării prevederilor legale privind achiziţia, debitarea şi comercializarea materialelor lemnoase constatându-se nereguli grave, care au dus la aplicare a amenzi de 35.000 de lei și confiscarea a peste 200 mc lemn fără proveniență legală. Controlul a avut loc în perioada 19-21 ianuarie și s-a derulat în cadrul Planului comun de acțiune ”Scutul Pădurii”, unde, alături de polițiștii de la Biroul Protecția Fondului Forestier au participat și comisari de la Garda Forestieră Suceava, cu sprijinul Direcției Silvică Suceava.

De la aceste controale a apărut înregistrarea video de pe Facebook în care un individ din Vicovu de Sus l-a amenințat pe activistul de mediu Daniel Bodnar cu acte de violențe explicite. Petrică Begean, în vârstă de 28 de ani, a fost reținut în arest pentru amenințare, după care a fost plasat sub măsura controlului judiciar. Din informațiile noastre, Daniel Bodnar, aflat la recuperare medicală, nu are nici o legătură cu acest control tematic.

Revenind la controlul comun al polițiștilor și inspectorilor Gărzii Forestiere Suceava, la una dintre societățile verificate, în urma efectuării balanței dintre stocurile scriptice raportate in SUMAL 2.0 și stocurile faptice de material lemnos inventariate, echipa de control a constatat faptul că unitatea deține in depozitul societății din localitatea Vicovu de Sus cantitatea de 220,98 mc buștean gater molid fără documente care să ateste proveniența legală. De asemenea, s-a constatat faptul că operatorul economic nu a împrejmuit depozitul societății conform legislației silvice în vigoare. Au fost aplicate două amenzi în valoare de 30.000 de lei iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantităţii de peste 220 mc buștean gater molid. Materialul lemnos a fost predat in custodie Ocolului Silvic Putna.

La a doua societate nu s-au găsit nereguli privind lemnul însă s-a constatat faptul că operatorul economic nu a împrejmuit depozitul societății conform legislației silvice în vigoare, aplicându-se o sancţiune contravențională in valoare de 5.000 lei. În cadrul acțiunii „Scutul Pădurii” au fost intensificate și controalele în trafic, fiind depistate mai multe transporturi de lemn de proveniență ilicită.