Joi, 30 Decembrie 2021 (16:56:33)

Marcel Mihai Manoliu, zis ”Talanul” și cunoscut sub numele de Marcel ”Strong”, unul dintre dealerii cei mai cunoscuți de etnobotanice din județ, și-a aflat joi pedeapsa pe care o are de executat. Humoreanul a fost găsit vinovat pentru un șir întreg de fapte, iar în final va avea de executat o pedeapsă de 7 ani și 9 luni de închisoare. El a primit 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație, 2 ani și 6 luni închisoare pentru aceeași faptă, 3 ani și 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la viol, 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc fără drept, 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj și un an de zile de închisoare pentru o altă faptă de ultraj.

În același dosar a mai fost judecată și soția lui ”Strong”, Liliana Ionica Manoliu. Aceasta a fost găsită vinovată pentru patru fapte și a primit în final 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere. Tot cu suspendare sub supraveghere a fost condamnat și ”locotenentul” lui Marcel ”Strong”. Este vorba de Eduard Cristian Hacman, care a fost condamnat pentru două infracțiuni, iar pedeapsa finală este de 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Soluțiile dictate joi de magistrații de la Tribunalul Suceava nu sunt definitive și pot fi contestate la Curtea de Apel Suceava.

· Marcel ”Strong”, vedetă la ”Românii au talent”

Marcel „Strong” s-a făcut cunoscut după ce a participat cu succes le emisiunea „Românii au talent” de la Pro TV, unde a impresionat prin forţă după ce a făcut genuflexiuni cu o bară pe care erau aşezate patru fete. În cadrul emisiunii TV el şi-a recunoscut trecutul infracţional, anii staţi după gratii, inclusiv pentru o tentativă de omor. Două episoade grave au fost descrise de procurori: primul este legat de umilirea unui client minor, pe care a încercat să-l supună la perversiuni sexuale de faţă cu alte persoane, iar al doilea de agresarea chiar a unuia dintre locotenenţii săi, Cristian Eduard Hacman. Prin aceste acţiuni violente, precum şi prin umilirea minorului, Marcel Manoliu a vrut să transmită un mesaj de autoritate, specific masculului „Alpha”, care în mare parte a şi fost perceput ca atacare de cei din jur, au arătat procurorii de la DIICOT.

De altfel, pe zona Humor, în cercurile de consumatori, Marcel Manoliu era perceput ca lider incontestabil.

· Pliculeţe vândute cu 10-20 de lei bucata

Din cercetările procurorilor a rezultat că soţii Manoliu procurau şi vindeau substanţele susceptibile a avea efect psihoactiv, atât direct de la locuinţa acestora, din oraşul Gura Humorului - Voroneţ, cât şi prin intermediul altor membri ai grupării. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că substanţele cu efect psihoactiv erau vândute la preţuri cuprinse între 10 şi 20 de lei. În urma percheziţiilor de pe 15 ianuarie 2020 au fost ridicate 2 laptopuri, 13 telefoane mobile, 3 carduri de memorie, un stick USB şi o sabie. Chiar dacă sumele per pliculeţ par mici, este vorba de o cantitate mică de substanţă pentru o ţigară, iar numărul de plicuri cumpărate era mare. De altfel, pe perioada cât „Talanu” şi ai săi au fost monitorizaţi, au fost probate vânzări importante de etnobotanice. De exemplu, în mai 2019, soţii Manoliu au vândut într-o zi din locuinţa lor, unei singure persoane, o sută de pliculeţe care conţineau o substanţă vegetală.

· Interceptaţi în trafic după ce preluaseră marfă de la furnizori

Au fost realizate inclusiv interceptări în trafic, când se aduceau etnobotanice de la un furnizor. În iunie 2019, în maşina în care se afla soţia lui Manoliu, care preluase etnobotanice de la un furnizor, au fost găsite pungi în care se aflau aproape 500 de grame de fragmente vegetale.

În august 2019, soţii Manoliu au preluat din zona Dedeman Iaşi cinci pungi de material plastic, cu substanţă vegetală. Maşina cu care se deplasau a fost trasă pe dreapta de poliţiştii care îi filau. Captura a fost de aproximativ 485 de grame.

De asemenea, alte capturi au fost realizate de la cumpărători de etnobotanice, prinşi de regulă în trafic, cu pliculeţe achiziţionate de la soţii Manoliu.

Monitorizarea grupării şi acţiunile flagrante au fost pregătire şi puse în aplicare de poliţiştii specializaţi de la Serviciul Antidrog al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava.

· Cannabinoizi sintetici, aflaţi în sistemul european de alertă

Analizele de laborator au arătat că reţeaua vindea compuşi MDMB - BINACA, care se regăsesc în clasa cannabinoizi sintetici, fiind notificaţi ca substanţă psihoactivă nouă, aflată în sistemul european de alertă timpurie din 2018.

Specialişti din domeniu au avertizat în mai multe rânduri că aceste etnobotanice, multe cu conţinuturi incerte, sunt mult mai nocive decât un drog considerat de risc mai ridicat – canabisul. Diferenţa este că etnobotanicele sunt mai ieftine, iar cumpărătorii, deveniţi dependenţi, nu mai ţin cont de nimic când ajung în această fază, singurul lucru care îi interesează fiind să îşi mai procure drogul care să le alimenteze dependenţa.