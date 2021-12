Expresia provenită din înţelepciunea populară zice că "urma scapă turma". De vreo doi ani încoace, de când trăim cu toţii sub zodia COVID-19, se vorbeşte despre "imunizarea de turmă", termen poate uşor deranjant pentru fiinţele hipersensibile, dar care este agreat în limbajul de specialitate, fiind una din alternativele pentru eliberarea de sub ameninţarea pandemiei. Şi pe care au luat-o în serios şi oficialităţile, şi populaţia, în Marea Britanie şi în Suedia, pe la începuturile molimei. În paranteză, se pare că tot imunizarea de turmă ar fi o posibilă explicaţie şi pentru menţinerea României în aceste zile în "zona verde", spre deosebire de grosul continentului aflat în cea roşie. A venit, aşadar, vremea să privim turmaca pe o binecuvântare şi să nu mai considerăm că acest substantiv ar avea înţeles peiorativ. Cu speranţa că turma va rezolva problema cea mai gravă a omenirii, să ne ocupăm niţel de o altă turmă, cea care cuprinde 12 capete (în viu!), dintre care unul va deveni selecţionerul care să poarte NaţionalaRomâniei spre noiculmi de...necalificare! Fiindcă, oricât m-aş strădui să fiu paşnic, generos, înţelegător, mi se tulbură minţile când văd printre posibili (iar unii chiar probabili!) nume precum Mutu, Piţurcă, Iordănescu. Foarte mişto mi se pare faptul că deşi zic că mă ocup (după unii apropiaţi, chiar oarecum patologic!) de fotbal de mai bine de 60 de ani, există în lista aceasta un nume de care vă jur că nu am auzit până acum! Individul se numeşte Adrian Ursea. Dacă vreţi să aflaţi ce vitejii a făcut în fotbal, căutaţi pe google. După ce citiţi, întrebaţi-vă ca mine: cum mă-sa ar putea unul ca ăsta să califice o echipă, oricare, la ceva, în afară de CupaSatelor!? Vă doresc un an nou altfel decât ultimii doi, cu sănătate, bucurie şi cu rezultatele care să vă facă fericiţi. La mulţi ani!