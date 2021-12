Joi, 30 Decembrie 2021 (12:40:20)

Câțiva zeci de locuitori ai satului Mihoveni din Șcheia, cea mai bogată comună a județului, au ajuns la capătul răbdării după ce în apropierea finalului de an au rămas fără apă în case. Nemulțumiți că deși suntem în anul 2021 primăria nu a reușit nici până în momentul de față să construiască o rețea de apă și canalizare în Mihoveni, oamenii au protestat în fața primăriei, acuzându-l pe primarul Vasile Andriciuc că își bate joc de un sat întreg. Problema lipsei apei potabile și menajere pentru locuitorii din Mihoveni s-a acutizat după ce, după un an secetos, apa a scăzut din fântâni, iar singura sursă de alimentare cu apă a rămas un hidrant aflat în curtea primăriei din comună. Numai că, în urma temperaturilor scăzute din ultimele zile, oamenilor li s-a transmis că hidrantul a înghețat și că a fost închis.

· La Mihoveni nu există rețea de apă, dar pe hârtie este funcțională de patru ani de zile

Aflați în situația de a rămâne fără apă în preajma Anului Nou, oamenii au venit să-i ceară socoteală primarului Vasile Andriciuc. Oamenii au acuzat faptul că în actele de la primărie rețeaua de apă și canalizare de la Mihoveni ar exista de circa patru ani. Patru ani în care, spun cetățenii, pentru a avea apă în case și pentru a avea condiții minime de trai, sunt nevoiți să care apa cu bidoane de o capacitate de 1.000 de litri de la hidrantul din curtea primăriei. Ajunși la primărie, cetățenii au acuzat conducerea acesteia și în special pe primarul Vasile Andriciuc de sfidare și de faptul că au fost mințiți ani la rând că rețeaua de apă și canalizare va ajunge și în satul Mihoveni.

„Am vrut să mă mut la casă. Mi-ați dat autorizație de construcție, însă nu am apă și canalizare. Mi-ați promis că până la Paște vom avea, cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu faceți promisiuni pe care nu le puteți onora”, i-a transmis o femeie primarului Andriciuc. Ea a mai spus că folosind apa de la hidranți pentru instalațiile sanitare acestea ajung să se strice, fără a mai vorbi de faptul că de ani de zile locuitorii din Mihoveni nu au nici apă potabilă.

În același timp, un alt protestatar a spus că „stăm cu butoaiele de apă prin casă și ne spălăm la lighean de câteva zile pentru că nu am mai putut să punem apa în instalații. Își bat joc de noi, ne-am lămurit și până acum am avut parte de prea multe promisiuni”.

Un alt cetățean din Mihoveni consideră că cei din conducerea primăriei i-au mințit atunci când au anunțat că a înghețat singurul hidrant la care aveau acces pentru a se aproviziona cu apă. „Nu avem canalizare, nu aven nimic. Ne-am mulțumit să luăm apă de la hidrantul ăsta să ne alimentăm casa și ni s-a interzis și dreptul ăsta”, a spus un alt protestatar.

· Andriciuc promite din nou că rețeaua de apă și canalizare în Mihoveni va fi gata în anul care urmează

Oamenii au solicitat să discute direct cu primarul din Șcheia, Vasile Andriciuc, iar când acesta a venit în mijlocul lor a fost acuzat că i-a amăgit cu promisiuni pe locuitorii din satul Mihoveni. Vasile Andriciuc a încercat să le explice oamenilor motivul pentru care nu a fost finalizată rețeaua de apă și canalizare din acest sat, el spunând că termenul de finalizare al investiției a fost prelungit până pe 31 decembrie 2022, deși acest lucru trebuia să se întâmple pe 31 decembrie 2021. „În momentul de față vă spun care este situația. Pentru apa de la Mihoveni se lucrează la un proiect pe PNDL. Valoarea proiectului este de 16 milioane de lei. În plus Consiliul Local a mai dat 2,8 milioane de lei. În momentul de față proiectul este în derulare, iar termenul s-a prelungit. În momentul de față toată țevile sunt băgate în pământ, s-a dat comandă de pompe astfel încât să rezolvăm problema apei în Mihoveni. Am mai găsit soluția cu apă de la acest hidrant de la primărie, care a înghețat, am vorbit cu cei de la ACET și au promis că rezolvă treaba”, le-a spus Vasile Andriciuc cetățenilor care au protestat în fața primăriei. Lămuririle aduse de primar nu i-au calmat pe protestatari, care i-au transmis că ar trebui să îi fie rușine și să își dea demisia pentru situația în care s-a ajuns.

În cele din urmă, Andriciuc le-a spus oamenilor că au acces în continuare la hidrantul din curtea primăriei pentru a se alimenta cu apă, după ce acesta s-a dezghețat.

Surse din cadrul Primăriei Șcheia ne-au declarat că hidrantul a fost funcțional tot timpul, dar a fost închis la ordinul primarului Andriciuc, care s-a supărat după ce un localnic a postat pe facebook critici la adresa sa.

Oamenii au continuat să-și exprime nemulțumirea față de această problemă pe care o au, iar spiritele au continuat să fie încinse până când nu au văzut că hidrantul este funcțional și au reînceput să se alimenteze cu apă pentru gospodăriile proprii.