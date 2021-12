Destine și Valori

Marţi, 28 Decembrie 2021 (14:40:54)

Bătrânii rămași singuri au nevoie de noi, au nevoie de contact uman, de o vorbă bună, care să le aducă alinare și să le alunge tristețea, iar exact asta și-au propus să facă câțiva tineri din Suceava, care au mers cu pachete cu bunătăți, la zeci de persoane vârstnice, înseninându-le sărbătorile.

Proiectul „Povestea fiecărui bunic”, inițiat de Asociația Destine și Valori, se desfășoară în luna decembrie, pentru a le aduce vârstnicilor bucurie și alinare în perioada sărbătorilor de iarnă. Acesta se desfășoară în municipiul Suceava și vizează 45 de seniori, la care tinerii au mers acasă cu un pachet consistent de alimente de bază în vederea creșterii nivelului de trai, stând de vorbă cu ei și încurajând socializarea activă pentru a diminua sentimentul de însingurare.

„Prin acest proiect ne dorim să aducem o bucurie în casa și sufletul bunicului care adeseori privește la geam în speranța că cineva îl va observa și îi va face o vizită. Sunt bunicii noștri, ai tuturor. Când am pășit pe poarta lor, privirea era încețoșată de lacrimi de bucurie. Cu ultimele lor puteri veneau și ne întâmpinau la poartă, ne luau de mână și ne invitau în fața casei să ne povestească ce au făcut în ziua respectivă. Discutam cu ei asemeni unui nepot și bunic. Este o bucurie de nedescris. Trebuie doar să privim în ochii lor și vom înțelege cât bine se emană” – a declarat Stelian Șomîtcă, coordonatorul de proiect.

Proiectul este finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

Proiectul „Povestea fiecărui bunic” este orientat spre îndeplinirea nevoilor persoanelor vârstnice din mediul urban. Prin implementarea proiectului se dorește crearea legăturii între comunitate și persoanele vârstnice astfel încât seniorii municipiului Suceava să depășească mai ușor obstacolele ivite din timpul pandemiei. Prin desfășurarea proiectului „Povestea fiecărui bunic” se urmărește dialogul direct cu grupul țintă, întrucât pandemia a limitat accesul acestora la posibilitatea interacțiunii între cetățeni.

„Proiectul propus reprezintă o poveste despre viața fiecărui bunic. Am întâlnit bunici care stăteau pe pragul casei cu o pisică în brațe și urmăreau atent mașinile care treceau anevoios pe stradă, am întâlnit și bunici care stăteau la demisolul unui bloc și numărau câte zile mai are anul. O verigă sensibilă a comunității care face diferența între ieri și azi. Prin desfășurarea proiectului „Povestea fiecărui bunic” urmărim să limpezim ziua când suntem față în față cu ei și depănăm amintiri ca-n vremurile bune la care ei visează” a declarat Luca Alexandra, președintele Asociației Destine și Valori (asociatia.destine.valori@gmail.com).

Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultură. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituțiilor non-administrative și grupurilor informale/de inițiativă.