Marţi, 28 Decembrie 2021 (16:06:35)

120 de familii nevoiașe din zona Câmpulung Moldovenesc au primit daruri în cadrul proiectului umanitar „Filme și Cadouri”.

Inițiativa aparține organizatorilor Câmpulung Film Fest, Festivalul Internațional de Film de la Câmpulung Moldovenesc, ajuns anul acesta la cea de-a șasea ediție, care au pus bazele unui nou proiect în pragul Crăciunului, de data aceasta având un scop caritabil. Așa a luat naștere proiectul „Filme și Cadouri”, un proiect care s-a bazat foarte mult pe bunătatea și receptivitatea oamenilor din comunitatea pe care au reușit să o strângă pe parcursul celor șase ediții de Film Fest.

Echipa „Câmpulung Film Fest” a pornit cu gândul de a aduce mai multe zâmbete de Crăciun câtorva familii din medii defavorizate, prin a face o faptă bună de Crăciun. Astfel, au organizat două zile (17, 18 decembrie) cu șase proiecții de Crăciun pentru publicul larg, la care intrarea s-a făcut pe baza unui cadou donat. Organizatorii au renunțat la prețul biletelor pentru a strânge cât mai multe cadouri și donații, iar ultima zi din proiect, 19 decembrie, au dedicat-o familiilor pe care și-au propus să le ajute și cărora le-au împărțit toate cadourile strânse și sortate de către cei 28 de voluntari. „Am început cu o campanie simplă pe social media, unde am încercat să arătăm oamenilor că nu toată lumea are parte de un Crăciun plin de cadouri, bunătăți pe masă, haine călduroase sau jucării noi. Am venit cu idei de cadouri pe care cei interesați să doneze le-ar putea face, cu informații legate de greutățile reale pe care părinții din zonele rurale le au în perioada Crăciunului și cu soluții pentru a ne asigura că fiecare donație ajunge la noi. Au fost oameni din alte județe care au ținut să se alăture proiectului nostru, la fel și oameni din Câmpulung Moldovenesc care nu au reușit să ajungă la filme, dar care s-au mobilizat cu câteva zile înainte să doneze câte ceva. Lucru care ne-a arătat de câtă bunătate suntem înconjurați”, ne-a spus Alin Cuciurean, directorul Câmpulung Film Fest și inițiatorul proiectului „Filme și Cadouri”.

Cu ajutorul fiecărui cadou și cu donațiile primite din partea partenerilor: Asociația Eva, Bucovina 360, Maghebo, Farmacia Aktis, La Baciu, Calcarul și Asociației Licuricii Fericiți, „mesagerii lui Moș Crăciun” au reușit să ajungă la 120 de familii nevoiașe, care s-au bucurat anul acesta de un Crăciun plin de cadouri și lucruri de care se pot folosi și în anul care o să vină. „Împreună cu echipa noastră, anul acesta am organizat această campanie umanitară, în perioada 17-19 decembrie, care de fapt este un proiect nou, proiect de suflet, prin care am strâns cadouri de Crăciun și Anul Nou pentru familii din medii defavorizate. Să sperăm că următoarea ediție ne va ajuta să ajungem la mai multe familii care au nevoie de ajutor. La anul poate reușim să strângem și mai multe cadouri, cu sprijinul oamenilor generoși care ne-au întins o mână de ajutor de fiecare dată când a fost nevoie. Le mulțumim tuturor. Mulțumim și voluntarilor”, a transmis Teodora Murăreanu, Head of Communication al Festivalului Câmpulung Film Fest.