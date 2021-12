Campania „Bunicii nu sunt singuri de Crăciun” a continuat și în acest an la Câmpulung Moldovenesc

Marţi, 28 Decembrie 2021 (14:19:05)

Campania „Bunicii nu sunt singuri de Crăciun” a continuat și în acest an la Câmpulung Moldovenesc. Sute de „spiriduși” ai Moșului au făcut peste 30 de bunici fericiți. Învăţătoarea Nicoleta Bogoş, de la Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, președinta Asociaţiei „Licuricii Fericiţi”, a reușit, cu ajutorul a sute de oameni generoși, să le ofere bătrânilor daruri în prag de Crăciun. „V-am provocat să le scrieți, de Crăciun, câte o scrisoare. Le-ați scris zeci de scrisori, le-ați pictat felicitări, i-ați îmbrăcat și i-ați înfășurat în haine pufoase, călduroase și pline de dragoste”, a spus Nicoleta Bogoș, la finalul campaniei „Bunicii nu sunt singuri de Crăciun”.

Redăm și câteva gânduri din partea bunicilor, după ce au primit daruri și scrisori: „Le punem sub tihna perinei și, de câte ori ni-i dor sau ne frige singurătatea, le citim, iar și iar!”; ,,Sunt orb, dar am învățat dulcile cuvinte pe de rost. Și parcă am văz, cum n-am avut nicicând!”.

În această campanie umanitară este vorba de mângâiere și bucurie, pe care „nepoții” le oferă „bunicilor singuri”. „I-ați așezat cu dumneavoastră la masa de Crăciun și le-ați arătat că ei contează. Vă suntem recunoscători tuturor, donatori de zâmbete și visuri împlinite, nepoți cu împrumut din toate zările. Bunicii sunt bine, în casele primenite, călduroase, cu mesele îmbelșugate și multă dragoste! Sunt fericiți pentru că nu sunt singuri. Iar asta vi se datorează tuturor celor care credeți în visurile Licuricilor de a face lumea puțin mai bună. Mulțumim mult Asociației Pro Voluntariat și tuturor celor care dăruiți cu dragoste. Să nu uităm că binele ne face bine”, spune Nicoleta Bogoş, dăscăliţa care a creat asociaţia donatorilor de zâmbete, de lumină şi de visuri împlinite.

Împreună cu „Licuricii Fericiţi” și alți oameni-lumină, dăscălița și voluntarii au reușit să lase la fiecare casă o cunună de brad împodobită cu globuri colorate, pachete cu alimente, „bunătăți” gata preparate, dulciuri, haine, pături etc. și mult prețuitele scrisori de dragoste și compasiune pentru cei vârstnici și singuri.