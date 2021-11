Vineri, 26 Noiembrie 2021 (09:55:35)

Două zile de conferință, organizată în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava de către Facultatea de Știinte ale Educației, se bucură de participarea a peste 150 de studenți alături de profesori și cercetători din domeniile Științe ale Educației și Psihologie de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea București, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi. La Conferința Studențească de Cercetare Aplicată în Științele Educației și Psihologie, aflată la a III-a și desfășurată în zilele de joi și vineri, participă de asemenea absolvenți și studenți ai Facultății de Științe ale Educației de la Suceava, care vor prezenta studii și proiecte de cercetare realizate pentru lucrările de licență și disertație.

Pe parcursul conferinței se susțin prezentări în plen de către profesori și cercetători de la universități din țară și străinătate. Studiile prezentate abordează teme de actualitate în cercetare precum: Factori protectivi pentru sănătatea mintală a românilor în timpul pandemiei de Covid-19 (conf. univ. dr. Petruța Rusu, lect. univ. dr. Diana Duca, Cornelia Filip, Facultatea de Științe ale Educației, USV), Matematrolii– un program software de intervenție asistată de tehnologie în reducerea anxietății față de matematică (Drd. Simina Cacuci, Conf. univ. dr. Laura Visu-Petra, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca), Investigarea proceselor neurocognitive în depresia la adolescenți, cu scopul eficientizării răspunsului terapeutic – Proiect Neutron (Conf. univ. dr. Florin Țibu, Departamentul de Științe Biomedicale, Laboratorul de cercetare ADORe, USV), GroWCity - un joc multiplayer pilot cu aplicații în optimizarea abilităților socio-cognitive (Drd. Andreea Iuliana Luca, Școala Doctorală Interdisciplinară, Universitatea din București, Coord. conf. univ. dr. Ioana Podina), Promit - o aplicație mobilă pentru dezvoltarea auto compasiunii (Drd. Ștefania Ștefanache, Școala Doctorală Interdisciplinară, Universitatea din București, Coord. conf. univ. dr. Ioana Podina), Analiza de rețea a fricii de recurență a cancerului la supraviețuitori (Drd. Diana Todea, Școala Doctorală Interdisciplinară, Universitatea din București, Coord. conf. univ. dr. Ioana Podina), Rolul empatiei în îmbunătățirea abilităților sociale si emoționale ale profesorilor și elevilor în perioada Covid-19 (lect. dr. Angela Andrei, Facultatea de Științe ale Educației, USV), Predictori ai stresului adulților tineri pe parcursul pandemiei de COVID-19 (asist. univ. dr. Andreea Ursu, Facultatea de Științe ale Educației, USV), Dislexia, ca urmare a migrației economice - fenomenul Italia (drd. Katalin Tiron, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Psihologie și Științele Educației, coord. Prof. univ. dr. Alois Gherguț), Prevention of writing disorders of children of senior preschool age with general speech underdevelopment (Maryna Vasylenko, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi), Bullying in preschool educational institutions (Julia Shchegolevata, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi), Organization of interaction between speech therapist, educator and parents in overcoming dyslalia in older preschool children (Svetlana Hulia, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi), Methods of developing coherent speech of children of senior preschool age (Svitlana Dunets, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi).

Participanții la conferință vor afla detalii despre proiectul european PROMEHS – Promoting Mintal Health at School, proiect Erasmus+coordonat în România de d-na conf. univ. dr. Aurora-Adina Colomeischi, decan a Facultății de Științe ale Educației din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Evenimentul include și o dezbatere între studenți și absolvenți, axată pe realizarea cercetărilor din cadrul lucrărilor de licență și disertație, aici fiind prezentate și o serie de proiecte în cadrul cărora studenții beneficiază de burse și mobilități.

Conferința a fost organizată de conf. univ. dr. Petruța Rusu, prodecan, conf. univ. dr. Adina Colomeischi, decan și lector univ. dr. Diana Duca, de la Facultatea de Științe ale Educației, USV, acest eveniment oferind studenților, cercetătorilor și profesorilor participanți prilejul de a împărtăși informații cu privire la variabile, ipoteze, rezultate ale cercetărilor științifice din psihologie și educație și implicații practice ale cercetărilor. Mai multe detalii pe

https://fsed.usv.ro/cercetare/cscasep/#