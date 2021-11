Miercuri, 24 Noiembrie 2021 (11:06:42)

Un bărbat din Marginea a ajuns în arestul poliției județene, reținut 24 de ore, pentru furt calificat, respectiv spargerea unui magazin din localitatea de domiciliu. Polițiștii de la Secția Rurală Marginea au acționat în acest caz marți, 23 noiembrie, căutându-l pe localnicul Ionel Halep, care, luat la întrebări de oamenii legii, i-a condus în două anexe gospodărești, în care se aflau parte din bunurile furate, un telefon Samsung Galaxy A10 și 25 de pachete de țigări de contrabandă. Păgubitul, proprietarul magazinului, are însă lipsă de mai multe bunuri, astfel că le-a declarat polițiștilor că mai are de recuperat 2500 de lei, din prejudiciul total de 5.500 de lei. Ionel Halip a ajuns în arestul poliției județene, reținut pentru 24 de ore. Cercetările polițiștilor de la Marginea continuă sub coordonarea Pachetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.