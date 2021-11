Luni, 8 Noiembrie 2021 (16:51:37)

Elevi, profesori și părinți au participat luni, 8 noiembrie, la un protest la Marginea, pentru reluarea cursurilor în format fizic la Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim”. Conform datelor furnizate de IȘJ Suceava, rata de vaccinare a personalului de la Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” este de 47,17%, ceea ce presupune învățământ online. Copiii au strigat la protest: „Nu intrăm online”, „Vrem la școală”, în timp ce unii părinți au explicat că sunt copii care nu au posibilități să intre online. „Fiecare are dreptul la învățământ fizic, nu online”; „Învățământul este un drept constituțional”; „Din învățământul online nu ies niște copii educați”; „Și așa în mediul rural suntem dezavantajați, măcar să meargă copiii la școală”, au mai spus participanții la protestul de la Marginea.

„Noi nu o să presăm profesorii să se vaccineze”, a spus un părinte aflat la protest. „Fiecare are dreptul să aleagă”, a apus alt părinte nemulțumit.

Un lider de sindicat din cadrul liceului a declarat: „Mulțumim părinților care sunt alături de profesori și rugăm autoritățile să ia în calcul și doleanțele noastre, ale profesorilor, elevilor, părinților. Sperăm ca și guvernanții să ne audă și să revină asupra ordinului care îngrădește accesul elevilor la școală”.

Prezent la protest, directorul Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim”, prof. Liviu – Napoleon Olărean, a declarat: „Măcar dacă știam cu două, trei săptămâni înainte. Mai sunt colegi care vor să se vaccineze, dar ori sunt răciţi, ori sunt bolnavi. Probabil se atingea acest prag de 60% şi puteam intra în scenariul fizic, cum este Școala Nr. 2 Marginea, dacă se ştia dinainte. E o măsură dată aşa, de vinerea până lunea. A fost prea în scurt şi pentru profesori. Noi nu suntem contra vaccinării, suntem pentru vaccinare. Eu, din păcate, am avut de două ori boala și nu am avut timp să mă vaccinez. Am avut boala în luna ianuarie şi în septembrie. Chiar nu am avut timp să mă vaccinez. Ar trebui să se țină cont și de profesorii care nu se pot vaccina. Sunt patru, cinci doamne mai în vârstă care au contraindicații medicale etc... Eu, însă, trebuie să respect legea, în calitate de director, și implicit hotărârea de guvern”.

• „Efort comun, pentru a reveni cât mai repede fața în față la clase”

Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, prof. Grigore Bocanci, a declarat că a stat de vorbă cu conducerea Liceului Tehnologic „Vasile Gherasim” din Marginea, cunoaște situația de acolo și îndemnul său este ca părinții copiilor să înțeleagă faptul că, deocamdată, trebuie respectat Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății, care prevede că: „Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat. Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat”.

Inspectorul școlar general Grigore Bocanci spune că este nevoie de o mai bună comunicare cu părinții, care trebuie să înțeleagă faptul că este o situație temporară, datele raportate sunt într-o continuă dinamică, așa că de la o săptămână la alta situația poate fi schimbată și elevii pot să revină la școală fizic. „Părinții nu au nici o vină. Ei își trimit copiii la școală și, da, cel mai bine este ca preșcolarii, școlarii, elevii liceeni să facă toți cursuri în format fizic, doar că încă nu se poate, pentru siguranța tuturor. Este o situație specială și nu doar la noi în județ, ci în toată țara. Trebuie să avem răbdare și să urmăm sfaturile specialiștilor”, a explicat Grigore Bocanci. Tot el a completat că părinții vor ca elevii să fie în siguranță la școală. „Pentru asta este nevoie de vaccinarea profesorilor. Dar și părinții au o răspundere. Copilul pleacă din familie spre școală. Dacă părinții nu sunt vaccinați, ce spuneți? Așa că toți trebuie să fim responsabili, să comunicăm și să respectăm legile în vigoare. Numai așa vom reveni cât mai repede la normal, pentru că toți ne dorim să fim fizic la ore, și nu în online. Este vorba de un efort comun pe care trebuie să-l facem acum, pentru a reveni cât mai repede fața în față la clase”, a adăugat Grigore Bocanci.