Robotică

Luni, 8 Noiembrie 2021 (11:36:37)

Eleva Andreea Valentina Anastasiu a obținut duminică, 7 noiembrie, medalia de argint la Festivalul internațional de știință, inventică, inginerie și tehnologie – IFEST din Tunisia, cu proiectul „Utility Wheater Rover”.

Suceveanca a ajuns să reprezinte România cu acest proiect după ce a câștigat locul I la concursul național ROSEF (Romanian Science Engineering Fair), coordonat de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, desfășurat online, la categoria robotică, și s-a calificat la concursul din Tunisia, competiție desfășurată tot online.

Proiectul elevei pasionată de robotică a fost în Top 40 proiecte la nivel internațional, iar, în final, a obținut medalia de argint.

Andreea Anastasiu este elevă în clasa a XII-a la profilul Matematică-Informatică, este pasionată de robotică și membră a Clubului de robotică din școala humoreană. De-a lungul anilor, a participat la numeroase competiții de acest gen, singură sau împreună cu echipa GRASP a acestui club.

Vă reamintim că la concursul ROSEF, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) și Asociația Cygnus, care a avut loc în noiembrie 2020, Andreea Anastasiu a participat cu un robot semiautonom care poate fi de ajutor atât agricultorilor, cât și meteorologilor. Andreea Anastasiu a mai obținut și alte premii individuale sau împreună cu echipa de robotică: Locul I la Concursul organizat de Romanian Science Festival - „Viitorul pe placul tău”; Locul III la Concursul Național organizat de Rotary România - „Da Vinci Contest”; Locurile I la Concursul de Astronomie și Astrofizică „Marian Dacian Bica”.

Îndrăgostită de robotică, Andreea Valentina Anastasiu povestește că participarea la aceste concursuri, lucrul în echipă, au făcut-o să se descopere pe ea ca persoană. „Am descoperit și noi oameni frumoși. Mereu mă judecam și la început îmi era frică de faptul că nu o să am idei bune. Am ajuns la concluzia că fiecare persoană are ceva special și nu există idei bune sau rele, ci idei care pot fi prelucrate și aduse la o formă uimitoare”, este de părere suceveanca.