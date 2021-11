Institutul Bucovina

Luni, 1 Noiembrie 2021 (13:49:53)

Peste o sută de persoane din 15 țări europene au participtat recent la conferința finală din cadrul proiectului SEPAL, proiect de angajare a tinerilor prin ucenicie, eveniment desfășurat la Gura Humorului și organizat de Asociația Institutul Bucovina.

Proiectul SEPAL„Supporting Employment Platform through Apprenticeship Learning/ Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie)” s-a desfășurat în perioada octombrie 2018 – septembrie 2021, fiind finanțat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment și implementat de Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, în parteneriat cu alte patru organizații europene: Pere Closa (Spania), ZISPB Human Resources Monitoring and Development Bureau (Lituania), KoiSPE „Diadromes” (Grecia) și Collegium Balticum (Polonia).

La încheierea celor trei ani de implementare a proiectului, Asociația Institutul Bucovina a fost gazda unui eveniment de mare amploare, unde au fost prezente peste 100 de persoane din 15 țări din Europa, inclusiv în mediul online, prin intermediul platformei Zoom, punându-se accent pe promovarea învățării la locul de muncă prin stagii de ucenicie destinate tinerilor NEETs precum și pe sprijinirea incluziunii pe piața muncii prin oferirea de servicii suport pentru angajare.

Colaborare

La eveniment au participat parteneri din cadrul proiectului SEPAL, reprezentanți ai EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, autorități de la nivel local, județean, național și european, tineri NEETs, membri ai rețelei europene Social Firms Europe CEFEC, parteneri din proiectul Erasmus+ M-learn (Mentoring for Social Change and Life-long Learning), voluntari și colaboratori de lungă durată.

În deschiderea evenimentului de pe 20 octombrie, Petru-Vasile Gafiuc, președintele Asociației Institutul Bucovina și coordonatorul proiectului, împreună cu Valentina-Alina Adomnicăi, coordonator al departamentului de comunicare, au deschis conferința, adresând câteva cuvinte participanților, prezentând agenda evenimentului și invitații.

Din partea autorităților publice de la nivel local și județean au fost prezenți primarul orașului-gazdă Gura Humorului, Marius Ursaciuc, subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc, precum și consilierul local Angela Zarojanu, din cadrul Primăriei Suceava, care au întâmpinat participanții cu mesaje de bun-venit, subliniind, în același timp, importanța organizării unor astfel de evenimente.

Patru reprezentanți din partea EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment: Grethe Haugøy, Gian Luca Bombarda, Małgorzata Nowak șiKatarzyna Kacprzakau luat cuvântul în cadrul conferinței finale SEPAL, marcând principalii pași ai colaborării cu organizațiile beneficiare și felicitând gazdele pentru atingerea obiectivelor și pentru rezultatele obținute pe parcursul celor trei ani.

„Unul dintre rezultatele proiectului SEPAL este însăși cercetarea realizată de Claudiu Ivan, sociolog, cu sprijinul partenerilor din cadrul celor cinci organizații europene, fiind prezentate, pe parcursul conferinței finale, recomandările și concluziile pentru fiecare dintre cele cinci țări, referitoare la sprijinirea tinerilor NEETs prin oferirea de servicii suport pentru angajare”, au transmis organizatorii.

Ajutor pentru persoane „din rândul tinerilor cu dizabilități, abandon școlar, abilități de muncă scăzute, romi sau migranți”

Din partea Comisiei Europene, prin intermediul platformei Zoom, Kjerstin Torpmann-Hagen, expert național la Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (EMPL), a subliniat rolul Alianței Europene pentru Ucenicii (European Alliance for Apprenticeships), în timp ce Guillem Salvans, manager superior în dezvoltarea proiectelor în cadrul Fundației Berteslmann din Spania, a dezbătut principalele provocări la nivel european cu privire la desfășurarea stagiilor de ucenicie.

O intervenție deosebit de importantă pe parcursul conferinței a fost cea a Secretarului deStat din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Peter Makkai, care a vorbit despre posibilitatea dezvoltării unor programe de învățare la locul de muncă în structurile de economie socială destinate persoanelor cu dizabilități.

Federația Organizațiilor Neguvernamenale pentru Servicii Sociale (FONSS), unul dintre colaboratorii asociației, care a sprijinit buna desfășurare a proiectului SEPAL, a fost reprezentată de Diana Chiriacescu, director național, care, în discurs, a pus accentul pe rolul furnizorilor de servicii sociale în incluziunea pe piața muncii a tinerilor NEETs.

În rândul invitaților care au avut intervenții online s-a aflat și deputatul Mirela Adomnicăi, care s-a implicat încă de la început în cadrul proiectului SEPAL, participând cu interes la evenimentele asociației și care a oferit participanților recomandări pentru sprijinirea stagiilor de ucenicie și învățare la locul de muncă.

Despre angajabilitatea rromilor, unul dintre grupurile țintă ale proiectului, implicit despre provocările întâmpinate de aceștia, a vorbit Cerasela Bănică, președinte al CADO - Centrul de Advocacy și Drepturile Omului, partener în numeroase proiecte desfășurate de Institutul Bucovina.

Felicitas Kresimon, președintele Social Firms Europe CEFEC, rețea europeană în cadrul căreia Asociația Institutul Bucovina deține activitatea secretariatului, a prezentat rolul întreprinderilor sociale în dezvoltarea stagiilor de învățare la locul de muncă, iar Anne Perrault, reprezentanta Franței în proiectul Erasmus+ M-Learn, a vorbit despre modelul de parteneriat de mentorat pentru schimbări sociale și învățare pe tot parcursul vieții.

„Scopul proiectului SEPAL este acela de a dezvolta și pilota, într-un cadru transnațional comun de instruire, un program de dezvoltare profesională printr-un model pilot de evaluare a competențelor în baza experienței de lucru pentru competențele existente și formare la locul de muncă, pentru 300 de tineri NEETs, cu vârsta cuprinsă între 24 și 29 de ani, provenind din rândul tinerilor cu dizabilități, abandon școlar, abilități de muncă scăzute, romi sau migranți”, a mai spus Petru Vasile Gafiuc.

Pentru mai multe informații legate de eveniment și proiectul SEPAL, persoana de contact din partea Asociației Institutul Bucovina este Petru Vasile Gafiuc, președintele organizației și managerul de proiect, tel: 0230.524.128, e-mail: info@bucovinainstitute.org, website: https://bucovinainstitute.org/.