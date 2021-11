Luni, 1 Noiembrie 2021 (15:29:49)

Cercetătorul doctorand la Universitatea Oxford, suceveanul Ștefan Dascălu, avertizează asupra riscurilor implicate de achiziționarea de medicamente din locuri neautorizate (din piețe, bazar etc.) și asupra automedicației în cazul pacienților bolnavi de Covid-19. Întrebat, luni, în ce constau aceste riscuri, Ștefan Dascălu a răspuns că atât pacienții, cât și medicii care ar prescrie, eventual, astfel de medicamente trebuie să aibă grijă să folosească „medicamente testate clinic într-un mod riguros în privința eficacității și siguranței; altfel, utilizarea unui medicament poate cauza efecte adverse pe care nu ni le dorim pentru că obiectivul este să îmbunătățim starea pacientului, nu s-o înrăutățim”. Cercetătorul a arătat că de la începutul pandemiei de Covid-19 au fost folosite mai multe medicamente indicate în tratamentul altor afecțiuni, ca de exemplu împotriva malariei, iar ulterior practica medicală și studiile clinice au dovedit că nu sunt eficiente.

Mai mult, explică Ștefan Dascălu, „medicația de capul nostru ne poate da un fals sentiment de siguranță în această boală perfidă”, în care pacienții practic nu-și mai dau seama cât de grav sunt afectați. „Efectele sunt extrem de nocive, mai ales când sunt folosite medicamente de pe piața neagră”, a avertizat cercetătorul, subliniind că „în România există această mentalitate foarte toxică, aceea că autoritățile nu dau pacienților medicamente împotriva Covid, ceea ce este total fals; este o schemă de tratament care urmează standardele internaționale”.

În ceea ce-i privește pe medicii care prescriu medicamente ale căror eficiență și siguranță nu au fost dovedite și care nu sunt autorizate în tratamentul Covid-19, Ștefan Dascălu consideră că, sub presiunea enormă care este în acest context asupra lor, aceștia pot ajunge la concluzii greșite, făcând conexiuni între zvonuri și/sau declarații ale unor pacienți a căror stare s-a îmbunătățit (și s-ar fi îmbunătățit de la sine) care spun că s-au simțit mai bine după ce au luat medicamentele respective. Soluția pe care o recomandă este ca acești medici să se documenteze de la colegii care știu care sunt protocoalele de tratament pentru Covid și care sunt la curent cu cercetările în domeniu. Ștefan Dascălu este optimist în privința șanselor ca în viitorul apropiat să se obțină medicamente eficiente în tratarea Covid-19.

· Profitorii pandemiei

Tânărul cercetător este de părere că, așa cum se întâmplă în orice situație de criză, există cu siguranță profitori ai pandemiei. „S-au făcut bani și contracte pe morții din această pandemie, nu doar prin vânzarea de medicamente, ci și prin pseudoștiință, precum lănțișoarele cu ozon care protejează de coronavirus. Este jenant că sunt înalți demnitari care au căzut pradă acestei dezinformări. Mulți oameni consideră că toți cercetătorii și lumea medicală fac parte din această conspirație, un lucru total greșit, care le pune viața în pericol”, a afirmat Ștefan Dascălu.

În ceea ce privește Premiul pentru impact social din partea Universității Oxford și a Consiliului Național de Cercetare în Bioștiințe din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care i-a fost acordat săptămâna trecută, tânărul cercetător a declarat că, deși a fost unul dintre cei nominalizați și spera să câștige, nu credea că asta se va întâmpla, având în vedere că printre cei nominalizați au fost și oameni care au lucrat la vaccinul AstraZeneca sau care „au avut activități notabile în combaterea pandemiei”. „Motivul pentru care am primit acest premiu au fost activitățile mele din România și nu mă așteptam pentru că este un premiu din partea guvernului Marii Britanii”, a spus Ștefan Dascălu. Această alegere arată o mentalitate de a învinge pandemia, adică nu într-un singur loc, „ci de a contribui la efortul global”.

Ștefan Dascălu a studiat Științe Biologice la Universitatea Oxford, unde şi-a finalizat studiile de licență cu specializarea în epidemiologie teoretică. Acum este cercetător doctorand în Ştiințe Biologice Interdisciplinare cu specializarea în imunologie la Universitatea Oxford, program pentru care a obținut o finanțare integrală printr-o bursă din partea guvernului Marii Britanii.