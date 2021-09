Luni, 13 Septembrie 2021 (17:41:53)

Începerea anului școlar 2021-2022 a fost marcată și anul acesta de către primarul Sucevei, Ion Lungu, printr-un maraton greu de egalat, prin care a fost prezent la manifestările organizate în cadrul a 14 unități de învățământ sucevene, de toate nivelurile didactice și din toate cartierele municipiului.

“La trei unități de învățământ au fost inaugurate obiective noi de investiții: Centru documentare și informare la Colegiul Național <Petru Rareș>, Grădinița nouă în Cartierul Burdujeni-sat și Sală gimnastică la Colegiul Național <Spiru Haret>.

Am transmis mesajul și sprijinul municipalității la toate unitățile de învățământ. De asemenea, am insistat pentru respectarea regulilor pentru limitarea răspândirii pandemiei, cu recomandarea purtării măștii de către elevi și profesori și cu încurajarea la vaccinare a cadrelor didactice. Le-am urat mult succes și multă sănătate în anul școlar”, a spus Ion Lungu, care a mers în prima zi a noului an școlar la 14 unități de învățământ:

- Colegiul Național "Petru Rareș";

- Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”;

- Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Miron Costin”;

- Şcoala Gimnazială Nr. 4;

- Liceul Teoretic Filadelfia;

- Şcoala Gimnazială Nr. 3;

- Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod”;

- Școala Gimnazială “Ion Creangă”;

- Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”;

- Grădiniţa „Ţăndărică”;

- Liceul Natanael Suceava;

- Grădinița cu Program Normal Obcini;

- Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava;

- Colegiul Național de Informatică "Spiru Haret" Suceava.

Chiar dacă a păstrat obiceiul de a fi prezent alături de profesori, părinți și elevi la momentele de deschidere de an școlar, edilul sucevean a evitat aglomerările de oameni, insistând pe păstrarea distanțării sociale și respectarea măsurilor de protecție, mai ales că ne aflăm deja în valul patru al pandemiei.