Luni, 23 August 2021 (09:03:03)

Anii au zburat pe lângă noi, timpul nu-l putem retrăi, dar îl putem face să treacă frumos. Vom încerca să facem acest lucru și pe 2 septembrie 2021, când micul rai cu miros de iarbă și cu o priveliște încântătoare, Cabana „Poiana Bucovăț” (Vârfu Dealului, spre Cacica) ne așteaptă să ne bucurăm, să ne îmbrățișăm și să depănăm amintiri, să trăim clipe minunate, de neuitat, să ne simțim din nou adolescenți, tineri și să ne amintim de minunații ani de studenție. Sunt sigură că va fi un moment unic.

Din păcate, din cei 74 de absolvenți, vor fi prezenți 24 de colegi. 22 de colegi au luat drumul eternității. Ceilalți, din motive de sănătate sau din alte motive, nu vor răspunde prezent.

· Remember

Ne-am reîntâlnit prima dată după 40 de ani de la absolvirea facultății, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. „Ce dor în suflet am purtat / Când Radu ne-a mobilizat”... Inițiatorul acelei întâlniri a fost Radu Iacoban. Apoi, la 45 de ani de la absolvirea facultății, ne-am întâlnit la Durău, și de atunci, în fiecare an, ne întâlnim în diferite locuri minunate din județul Suceava. La 46 de ani, ne-am reunit la „Toaca Bellevue” din Gura Humorului, la 47 de ani - la „Floare de Mălin” din Mălini, la 48 de ani - la „Comoara Bucovinei” din Berchișești. La 49 de ani, ne-am reunit și am călătorit la Mănăstirea Bogdănești, Râșca și Mălini. Din cauza pandemiei, nu am putut să ne vedem la 50 de ani de la absolvirea facultății. O facem anul acesta, acum, la 51 de ani, la Cabana „Poiana Bucovăț”.

În organizarea acestor întâlniri, am avut alături de mine un grup de colegi care au pus mult suflet, ca de exemplu: Mihai Florea, Mitică Savu, Radu Iacoban, Mihai Hanganu, Mircea Butnaru, Vasile Petruneac, Mihai Crăciun și alții.

Din programul zilei de 2 septembrie 2021 nu lipsește slujba de Te Deum, când vor fi pomenite numele celor adormiți din rândul colegilor și profesorilor. Purtăm în suflet amintirea lor. Ei n-au murit. Ne veghează de acolo, de Sus. Pe mormântul lui Goethe scrie: „Pomeniți-mă și voi trăi”.

· Cariere de succes

Cu mândrie spun că am avut colegi care s-au remarcat ca profesori de matematică, cu rezultate deosebite, mulți dintre ei au ocupat funcția de director de școală, director de Casă de Cultură, director al Administrației Taberelor (Radu Iacoban), membru al Uniunii Scriitorilor din România (Mihai Hanganu), preot Mircea Butnaru, primar, om de afaceri Mitică Savu, artist în arta fotografică Vasile Petruneac. Am avut colegi buni, prieteni adevărați, care și-au valorificat fiecare în felul lui darul primit de la Dumnezeu. Au înmulțit talanții și au dăruit.

Vă iubesc, dragi colegi, și vă îmbrățișez cu dor și drag. Aștept întâlnirea de pe 2 septembrie 2021, ora 11.00, de la Cabana „Poiana Bucovăț” din Vârfu Dealului (comuna Pârteștii de Jos).

A voastră colegă, Maria Holban (Maftei)