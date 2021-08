Ca-n România

Este posibil să fii pus sub acuzare și trimis în judecată pentru înșelăciuni mari legate de contracte neonorate pentru livrări mobilă și să desfășori în continuare această activitate? Da, chiar și dacă ești sub control judiciar, prin deschiderea unei alte firme. Este posibil să fii reclamat pentru noi înșelăciuni cu același mod de operare pentru care ești trimis în judecată și să rămâi în libertate?, răspunsul este tot Da.

Înșelați cu contractele în mână, cu termene asumate dar nerespectate

Este cazul lui Vlad Luchian, care are deja ani buni de când are aceeași ”problemă” cu clienții săi: le încasează avans pentru livrarea de mobilă, în baza unor contracte cu termene asumate, după care urmează amânări succesive, luni de zile de așteptare după care oamenii încep să înțeleagă tot mai clar că au fost înșelați. Cei mai mulți încep să depună plângeri, pe la Protecția Consumatorului și pe la Poliție, alții se roagă de Luchian să le dea banii înapoi, măcar o parte din ei, unii pur și simplu se împacă cu ideea că au fost înșelați. Nu este o „rețetă” infracțională nouă, doar că în acest caz atrage atenția că este vorba de un administrator de firmă deja trimis în judecată de un an și jumătate, pentru 45 de înșelăciuni și care se mai află și sub măsura restrictivă a controlului judiciar.

Au crezut că au găsit o ofertă „beton” la mobilă și au dat un avans de 13.500 de lei

Cazul de față este al unui tânăr sucevean care s-a mutat recent într-un apartament din municipiul Suceava și avea nevoie de mobilă. A fost atras de o reclamă și de o reducere extrem de avantajoasă, de 30%. Așa a ajuns C.R. în contact cu Vlad Luchian și firma Vil Group Concept SRL din satul Dealu, comuna Zvoriștea.

Între părți s-a semnat un contract în luna februarie a acestui an. La ușa clientului s-a prezentat Vlad Luchian, care a făcut măsurători pentru viitoarea mobilă și care a fost de altfel singurul reprezentant al firmei cu care păgubitul și soția sa au avut de a face, ceea ce le-a întărit în timp convingerea că el este singurul om din firmă.

Conform contractului, omul de bună credință a achitat un avans de 13.500 de lei, restul sumei, 6.000 de lei, fiind de achitat la data livrării mobilierului. Omului i s-a explicat de către Luchian că este nevoie să dea o sumă mare avans, pentru ca acesta să poate da comandă mai departe la furnizor.

Termenul de livrare din contract este de 9 săptămâni.

Vlad Luchian l-a contactat la un moment dat pe client și l-a înștiințat că livrarea bunurilor va întârzia, din motive ce nu îi sunt imputabile, fiind legate de furnizor, și a mai cerut un răgaz, până la jumătatea lunii mai:

„Nici ulterior acesta nu și-a îndeplinit obligațiile convenite în conținutul contractului și a încercat să amâne din nou livrarea mobilierului, moment în care i-am solicitat restituirea avansului.

Deși numitul Vlad Luchian a fost de acord verbal cu returnarea avansului, a amânat în nenumărate rânduri restituirea efectivă, cu motivarea că banii au fost investiți în materie primă. Văzând că sunt amânat constant, am început să bănuiesc că am fost păcălit. Căutând numele acestuia pe Google am constatat că acesta este cunoscut pentru înșelăciuni de genul acesta”, a arătat suceveanul în plângerea penală depusă în luna iunie a acestui an la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune.

Luchian are interdicție de a desfășura activități similare celor pentru care a fost trimis în judecată

Acum, la final de august, la șase luni de când au dat suma de 13.500 de lei, membri familiei din Suceava nu au nici mobilierul livrat și nici banii dați înapoi.

În plângerea depusă la procurori, suceveanul a arătat, prin avocat, că a devenit și el o victimă a acestui personaj pentru că față de Luchian nu s-au luat măsuri preventive și restrictive pe termen mai lung, după ce acesta a fost reținut în arest 24 de ore.

Totuși, la Tribunalul Suceava, acestuia i s-a prelungit succesiv controlul judiciar. Una din obligațiile impuse lui Luchian este de a nu desfăşura activităţi de natura celor reţinute în actul de inculpare în calitate de administrator de fapt al S.C. Elinger S.R.L. sau de angajat al acesteia. Soluția găsită de Luchian a fost se pare deschiderea unei noi firme.

Judecat pentru 45 de înșelăciuni, cu un prejudiciu de peste 80.000 de lei

În luna februarie a anului trecut, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunțat trimiterea în judecată a unui inculpat cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea a nu mai puțin de 45 de fapte de înșelăciune, plus infracțiunile de „spălarea banilor”, „evaziune fiscală” și „folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea.



Conform anchetei polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în perioada mai 2017 – septembrie 2019, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prezentându-se sub o calitate mincinoasă de reprezentant al unei societății comerciale deşi nu avea această calitate, iar societatea a fost o perioadă inactivă şi nu avea angajaţi, a indus în eroare 45 de persoane vătămate cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de prestări servicii, prezentându-le ca adevărate, fapte mincinoase (înscrisuri întocmite în numele societății semnate de inculpat), acţiuni întreprinse de inculpat în scopul de a obţine pentru el un folos patrimonial injust în valoare totală de 828.900 de lei, prin folosirea de mijloace frauduloase, pricinuindu-le pagube unui număr de 45 de persoane vătămate (persoane fizice și juridice).

Ca mod de operare, rezultă din cercetări, Luchian a încheiat contracte de prestări servicii şi facturi fiscale de avans privind executarea de piese de mobilier comandate.

Bărbatul, rezultă din cercetări, îşi făcea reclamă pe internet şi pe Facebook ca producător naţional de mobilier din PAL şi MDF vopsit, deşi nu avea această calitate.

În cele mai multe cazuri, oamenii duşi cu vorba de la lună la lună privind livrarea mobilei au renunţat la ideea de a o mai primi, însă şi-au cerut banii înapoi. Luchian aparent a fost de acord, însă a invocat că nu are cum să le dea banii în câteva zile, pentru că el a făcut deja comenzi şi banii sunt în rulaj.

În alte detalii nu are rost să mai intrăm, fiind evident că toate cazurile seamănă leit între ele.

Acuzatul vorbește de „anumite întârzieri la livrare”

Procesul în care Luchian este judecat este înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava. Fiind vorba de martori mulți de audiat, procesul este încă departe de o soluție.

În apărarea sa, în toate cazurile, Luchian a susținut că el nu a comis nici o înșelăciune. El a vorbit de întârzieri la livrare după care a dat vina pe clienți, care i-au cerut banii înapoi și rezilierea contractelor .

„Doamna procuror a considerat înșelăciune faptul că pe o perioadă de aproximativ trei ani au fost anumite întârzieri sau restituire de avans”, a arătat Luchian într-un drept la replică trimis redacției Monitorul de Suceava.