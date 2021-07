Prins de două ori la volan, deși nu are permis, la patru zile distanță

Joi, 29 Iulie 2021 (14:34:38)

Un tânăr din Preutești a fost reținut pentru 24 de ore și apoi plasat sub control judiciar de procurori, după ce a fost pus sub acuzare pentru conducere fără permis, faptă repetată la interval de patru zile.

Ciprian Calvan, în vârstă de 26 de ani, este și recidivist, însă cu toate acestea procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a apreciat că măsura controlului judiciar este suficientă, după cele 24 de ore de arest. Inculpatul are impuse acum obligații și restricții de la care nu are voie să se abată.

Mai întâi, pe 23 iulie, polițiștii de la Secția Rurală Preutești, în timp ce efectuau investigații în cadrul unui dosar penal, exploatând o informație, au depistat în trafic, în satul Arghira, un autoturism condus de Ciprian Calvan, cunoscut oamenilor legii ca neposesor de permis de conducere.

În acea zi, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Pe 27 iulie, din nou, polițiștii au avut date că același tânăr a ieșit cu mașina în trafic. El a fost depistat în flagrant pe drumul comunal din satul Arghira.

După acest al doilea episod, unul care are în prim-plan multă sfidare și tupeu, pe numele tânărului a fost emisă o ordonanță de reținere, în baza căreia a fost introdus în arestul poliției județene. Acesta a fost ținut la răcoare numai 24 de ore, astfel că are din nou ”șansa” de a ieși în trafic, la volanul unei mașini. Doar că fiind deja sub control judiciar, măcar teoretic, măsura poate fi revocată în scurt timp în arest preventiv.