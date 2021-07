Joi, 29 Iulie 2021 (14:39:43)

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, are în vedere înfiinţarea în cadrul Sectorului Medical a unui cabinet/a unor cabinete în care să lucreze psihologi specializaţi pe consilierea privind avortul, suicidul şi eutanasia. Aceste informații au apărut în cadrul rubricii „Răspunsul Ierarhului”, de pe www.arhiepiscopiasucevei.ro. „Indiferent de factorii motivaţionali (endogeni sau exogeni), avortul, suicidul şi eutanasia sunt un afront contra vieţii ca dar al lui Dumnezeu, iar încurajarea acestora duce la un regres al umanităţii. De aceea, Sfântul Sinod, în ultimii treizeci de ani, a făcut nenumărate demersuri pe lângă Parlamentul României privind sporul negativ al populaţiei. Cât priveşte Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, deşi în nenumărate rânduri am fost acuzaţi că am încărcat organigrama Centrului Eparhial, totuşi, trecând peste astfel de acuze, avem în vedere înfiinţarea în cadrul Sectorului Medical a unui cabinet/a unor cabinete în care să lucreze psihologi specializaţi pe consilierea privind avortul, suicidul şi eutanasia”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.

Acesta este răspunsul oferit de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic la tema ridicată de o credincioasă, pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Vă redăm o parte din mesajul femeii: „Mi-aș dori din suflet să contribui măcar cu acest mesaj la salvarea unei singure vieți de prunc nevinovat. Având demnitatea de arhiepiscop și totodată un cuvânt cu putere multă față de membrii Parlamentului care inițiază legi, cel puțin față de aleșii noștri din județ, nu ați dori, vă rugăm din suflet, ca să faceți vreun demers pentru a se opri măcar puțin rata avorturilor din România? Cei din străinătate cu greu vor fi aduși în țară, dar măcar cei de pe ținutul nostru românesc să nu facă avort cu atâta ușurință și nepăsare, unele femei fiind chiar și la al 10-lea avort sau poate au chiar și mai multe avorturi la activ din nefericire. Este o situație delicată, o situație pe care lumea evită chiar să o și discute, dar să mai caute soluții…?!”