În perioada 12 – 16 iulie 2021, în Grecia (la Atena) s-a organizat cursul de formare „The way to a healthy lifestyle”, în cadrul proiectului „Change your Lifestyle”, curs la care au participat profesori din Grecia, România, Slovenia și Spania.

România a fost reprezentată de prof. Mirela Mazilu, coordonatoarea proiectului, prof. Daniela Zofotă, prof. Liviu Irimia și prof. Ramona Întorsură, de la Școala Gimnazială Nr. 4 din municipiul Suceava.

Scopul educațional al acestui eveniment de formare pe termen scurt din Grecia a fost de a oferi o formare eficientă a cadrelor didactice participante, în privința dobândirii de noi abilități didactice și cunoștințe despre educația pentru sănătate, în colaborare cu partenerii locali.

În cele cinci zile ale perioadei de formare, profesorii au împărtășit experiența pedagogică, și-au prezentat școlile și au oferit exemple bune de activități sportive școlare, în timpul pandemiei, legate de tema proiectului. De asemenea, au practicat comunicarea în limba engleză, îmbunătățindu-și abilitățile de comunicare.

· Seminarii și workshopuri

După cum ne-au spus profesorii suceveni, cursul a debutat cu prezentarea participanților care au fost întâmpinați de directorul școlii organizatoare și de autoritățile locale. Au urmat numeroase vizite de studiu la Templul lui Dionysos, unde s-a născut Arta Teatrului, la Centrul Cultural „Chorevresis”, la noul Muzeu al Jocurilor Olimpice, unde participanții au avut ocazia să fie informați despre istoria Jocurilor Olimpice și a Mișcării Olimpice, la Clubul de sport ecvestru Ekali, la Muzeul Marathon Run, pe stadionul Panathenaicum (Kallimarmaron), care a inclus și activități sportive pe stadion (reprezentarea sporturilor de atletism și ceremonia de decernare a medaliilor, cu medalii hand-made, pregătite de elevii școlii gazdă).

În cadrul cursului, participanții au avut oportunitatea de a lua parte la seminarii și workshopuri:„Beneficiile tirului cu arcul pentru copiii de vârstă școlară”,„Beneficiile sănătății dansurilor tradiționale”, „Hipoterapie”,„Valoarea educațională a Jocurilor Olimpice”, „Legătura dintre evenimentele sportive istorice și educația fizică școlară”, „36 de ore către Sparta” și „Moștenirea Jocurilor Olimpice antice și moderne”.

Prof. Mirela Mazilu, coordonatoarea proiectului, a explicat că „ultimul eveniment al mobilității C3 a fost o ceremonie de rămas bun cu mobilitatea Europass și acordarea certificatelor. Actualul eveniment de instruire a fost prima mobilitate a proiectului după pandemia de Covid-19, oferind posibilitatea reluării, reconectării și trăirii unei experiențe minunate de învățare, după câteva luni de carantină și e-learning. În timpul acestei mobilități participanții au putut interacționa eficient unul cu celălalt, bazându-se pe cooperare și pe experiența valoroasă dobândită în mobilitățile anterioare”.