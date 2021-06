Joi, 24 Iunie 2021 (16:50:07)

Sala Unirii Bucovinei cu Țara din curtea interioară a Palatului Administrativ din Suceava a fost inaugurată, joi, cu semnarea înțelegerilor de colaborare între județul Suceava și municipiul Chișinău, raioanele Ștefan Vodă, Sîngerei și Rîșcani, din Republica Moldova. Acordurile de colaborare au fost semnate de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul general din Chișinău, Ion Ceban, și de președinții Consiliilor Regionale din Ștefan Vodă, Vasile Maxim, Rîșcani, Vasile Secrieru, și Sîngerei, Grigore Corcodel. Parteneriatul dintre cele cinci regiuni a fost semnat pentru colaborări în domeniul economic, învățământ, sănătate, turism, cultural și social. Încă de la început, Gheorghe Flutur, a declarat că este onorat să semneze acest parteneriat, el considerând că acest moment este unul istoric. Gheorghe Flutur a precizat că în cel mai scurt timp trebuie să fie formate grupuri de lucru pentru a fi promovate proiecte și acțiuni concrete pentru a crea avantaje pentru comunitățile locale.

În cuvântul său, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a spus că acest acord înseamnă un potențial foarte mare pe care cei cinci parteneri trebuie să îl valorifice, în special în domenii precum cultura, mediu, turism, urbanism, economic și educație. „Vom veni imediat cu un grup de lucru aici la Suceava pentru a demara în mod concret o serie de proiecte comune”, a spus Ion Ceban, care a adăugat că municipiul pe care îl reprezintă are în vedere proiecte pentru Muzeul „Grigore Vieru”, centre de educație pentru adulți sau centre de plasament pentru copii. „Vom depune toate eforturile pentru a dezvolta acest parteneriat”, a dat asigurări primarul din Chișinău. La rândul său, președintele Consiliului Regional Sîngerei, Grigore Corcodel, a arătat că prin acest acord de înfrățire „putem să fim mai aproape de nevoile cetățenilor din Republica Moldova”.

Flutur vrea o dezvoltare a colaborării în domeniul economic

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a subliniat faptul că extrem de importantă este dezvoltarea relațiilor economice între regiunile care au semnat aceste înțelegeri de colaborare. „Personal sunt un foarte mare susținător al punților economice care trebuie dezvoltate între noi”, a declarat Flutur. El a spus că oamenii de afaceri din județul Suceava și Republica Moldova trebuie să se întâlnească pentru a prezenta oportunitățile de investiții din cele două țări. „Avem o obligație morală să ne uităm peste Prut și să încurajăm calea dumneavoastră europeană. Consideră că o întâlnire între oamenii de afaceri este extrem de utilă, pentru a le arăta ce oportunități sunt în județul Suceava”, a mai afirmat șeful administrației județene, care a făcut referire la parcurile industriale din Suceava, de lângă aeroport și din Siret, în apropierea graniței cu Ucraina.

De asemenea, el a spus că vrea și o colaborare mai intensă în domeniul turismului. În acest sens, Gheorghe Flutur a declarat că ar putea fi organizat un târg în care să fie prezentată oferta turistică a județului Suceava. Flutur a precizat că proiecte comune pot fi promovate și în domenii precum învățământul universitar, învățământul dual, educație, asistență socială sau sănătate.

Noua Sală a Unirii va fi folosită pentru ședințele Consiliului Județean și pentru întâlniri ale societății civile

Semnarea parteneriatului între cele cinci regiuni este primul eveniment organizat în Palatul Administrativ după incendiul de la începutul anului care a distrus mansarda clădirii. Gheorghe Flutur le-a transmis partenerilor din Moldova că „aici am avut un necaz, un incendiu care a distrus mansarda. Dar în paralel am început lucrările, în curtea interioară, la o sală care se va numi Sala Unirii Bucovinei cu Țara, care are o capacitate de 200 de locuri”. Flutur a spus că în noua sală vor avea loc ședințele Consiliului Județean Suceava, prima întâlnire a deliberativului urmând să aibă loc lunea viitoare. De asemenea, el a subliniat faptul că această sală este pentru public, pentru consultări, dezbateri și pentru societatea civilă. Gheorghe Flutur a precizat că își dorește ca noua Sală a Unirii să fie o interfață între societatea civilă și administrație.

La evenimentul de joi din Sala Unirii au mai fost prezenți primarul Sucevei, Ion Lungu, vicepreședinții Consiliului Județean, Niculai Barbă și Cristinel Crețu, senatorul Constantin Daniel Cadariu, președintele CCI Suceava, Niculae Troașe, președintele Asociației pentru Turism Bucovina, Ciprian Șlemco, precum și mai mulți șefi de instituții publice.