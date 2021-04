Miercuri, 21 Aprilie 2021 (11:40:01)

Un elev de la Colegiul „Alexandru cel Bun“ Gura Humorului, Ștefan Gemanariu, din clasa a XI-a, profil Științe ale naturii, a obținut recent medalie de bronz la Olimpiada Națională de Chimie. Ștefan ne-a spus că „s-a întâlnit” cu chimia, ca fiecare elev, în clasa a VII-a, dar până în primul an de liceu nu a considerat-o o pasiune. În clasa a IX-a a participat, din curiozitate, la Olimpiada de Chimie. „Nu am reușit să mă calific atunci la etapa națională, dar nu am avut decât de câștigat. Doamna profesoară de chimie mi-a inspirat încrederea în munca individuală. M-am străduit să aprofundez materia și, încet, încet, toate noțiunile au început să se clarifice și să se aranjeze într-un puzzle mental. În clasa a X-a am reușit să mă calific la etapa națională, dar din nefericire aceasta a fost anulată, ca toate celelalte competiții școlare, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Anul acesta nu am crezut că olimpiadele vor mai fi organizate. Am aflat destul de târziu că probele teoretice vor fi susținute online. Nu aș mai fi participat, din moment ce am aflat că Ministerul Educației nu le recunoaște, însă din respect pentru obiectul îndrăgit am hotărât ad-hoc să mă înscriu. A fost o experiență inedită, care a presupus muncă constantă și sunt mulțumit că am evoluat și pe plan personal, prin perseverență și pasiune”, ne-a povestit Ștefan Gemanariu. Elevul consideră că acest rezultat reprezintă pentru el un drum deschis pentru viitor. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu și tuturor celor care au fost alături de mine, îndreptându-mi și corectându-mi pașii în această aventură științifică, mai ales în perioada de pandemie”, a completat Ștefan. Olimpicul humorean a fost ajutat în pregătirea la chimie de profesorii Lucica Purcăreață, cl. a IX-a și a X-a (în prezent pensionară) și Elena Mihalcea (cl. a XI-a).

„Îl felicit din tot sufletul pe elevul nostru Ștefan Gemanariu. Perseverența rămâne cheia succesului, în ciuda tuturor obstacolelor sau a condițiilor actuale.

Ne dovedește acest fapt Ștefan, elev din clasa a XI-a D, medaliat cu bronz la Olimpiada de Chimie 2021(etapa națională)”, este mesajul transmis de prof. Mihaela Ursaciuc, directorul Colegiului „Alexandru cel Bun“ Gura Humorului.

La fel ca toate celelalte olimpiade, Olimpiada de Chimie s-a organizat în acest an fără implicarea Ministerului Educației. Universitatea din București a decis, împreună cu Asociația profesorilor de chimie, organizarea acestei competiții (la fel s-a întâmplat la matematică și informatică), mai ales în vederea selectării lotului pentru participarea la competiții internaționale. https://och2021.unibuc.ro/.