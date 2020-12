Marţi, 22 Decembrie 2020 (13:59:46)

Cu o bogată experiență în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană, Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava are în desfășurare, în anul școlar 2020-2021, șase proiecte Erasmus+, proiecte de parteneriat strategic între școli, acțiunea cheie 2.

Aceste proiecte abordează o tematică variată pornind de la antreprenoriatul social - „English for Social Entrepreneurship”, continuând cu patrimoniul cultural al țărilor implicate în proiect - „International Culture and Traditions- Young Explorers on the Start!”,îmbunătățirea rezultatelor elevilor prin abordarea celor șase dimensiuni ale sănătății: fizică, mentală, socială, spirituală, emoțională și de mediu - „Healthy Bodies! Healthy Minds!”, studiul limbilor străine - „Preeti Language”,combaterea excluziunii sociale prin activități ce promovează creativitatea elevilor - „Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills”, identificarea problemelor de mediu cu care se confruntă fiecare țară implicată în proiect și găsirea unor soluții viabile pentru rezolvarea acestor probleme- „From Local to Global Environmental Awareness”.

În perioada 14-18 decembrie, elevii și profesorii Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava au luat parte la ultima activitate de învățare din cadrul proiectului de parteneriat strategic „English for Social Entrepreneurship”. Acest proiect implică instituții din șase țări diferite: România, Italia, Lituania, Polonia, Spania și Turcia. Școlile partenere își propun să dezvolte cunoștințele elevilor legate de antreprenoriatul social, un domeniu care nu este atât de bine dezvoltat și discutat, acordându-se totodată o atenție specială limbii engleze, limba universală a comunicării internaționale.

Această activitate, organizată de Instituto Secondario Superiore Ruggero II din Ariano Irpino, Italia, a fost una virtuală, iar profesorii și elevii implicați au luat parte la sesiuni de formare în cadrul cărora au învățat cum să își construiască un discurs, și-au prezentat ideile pentru afacerile sociale pe care ar vrea să le dezvolte și au vorbit despre antreprenori cunoscuți la nivel național și internațional. Au fost organizate două lecții CLIL care au avut ca temă principală antreprenoriatul și o serie de ateliere de lucru. Chiar dacă această activitate de învățare a fost una virtuală, elevii au fost încântați să ia parte activitățile organizate pe parcursul celor cinci zile.

“Proiectele școlare europene au ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea inovației în ceea ce privește metodele și tehnicile de lucru”, a concluzionat profesoara Daniela Rotaru, coordonatoarea acestor proiecte.