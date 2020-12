Marţi, 22 Decembrie 2020 (13:49:25)

Într-o perioadă în care cei mai mulți dintre suceveni nu și-au programat vacanțe prea departe de casă, există oportunitatea petrecerii active a timpului chiar din prima zi de Crăciun. Există cel puțin două variante în acest sens, pârtia din Masivul Rarău, dar și Cetatea de Scaun a Sucevei.

Pârtia din Masivul Rarău va fi deschisă în premieră în acest sezon chiar vineri, 25 decembrie, la ora 09.00, a anunțat primarul Mihăiță Negură într-o intervenție la Radio Top. Cu ceva strat de zăpadă naturală, dar și cu ajutorul celor zece tunuri de zăpadă, pârtia se prezintă în stare bună.

„De două săptămâni am dat drumul la instalația de producere a zăpezii artificiale. Toate cele 10 tunuri au funcționat la capacitate maximă. Au fost câteva zile în care vremea ne-a jucat feste, dar în ultima perioadă temperaturile au scăzut sub minus 7, sub minus 8 și chiar sub minus 11 grade la pârtie. Stratul de zăpadă artificială este destul de consistent și pârtia arată foarte bine. De la 800 de metri în sus există strat natural de zăpadă de vreo 12 centimetri. În rest, dar și pentru completări, am consumat de două ori cantitatea de apă din bazinul cu o capacitate de peste 10.000 de metri cubi”, a declarat primarul la Radio Top.

Pârtia de pe Rarău va fi deschisă zilnic, între orele 09.00 și 19.00, mai puțin miercurea, când programul este de la 12.00 la 19.00.

În altă ordine de idei, dar tot ca oportunitate de a ieși din casă chiar și pe 25 decembrie, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a anunțat că pentru Cetatea de Scaun a Sucevei va exista un program special de sărbători.

Cetatea va fi deschisă între orele 10.00 și 17.00 atât pe 25 și 26 decembrie, cât și pe 1 și pe 2 ianuarie. Decizia a fost luată având în vedere că în aceste zile libere unii suceveni își doresc de a avea măcar un loc în care să poată ieși, plus că și turiștii veniți Bucovina își doresc să se plimbe și să viziteze obiectivele importante.