Dar stadionul ce are!?

Gata, intrăîn vacanță și fotbalul, de parcă din martie și până acum n-ar fi fost tot într-un fel de vacanță! E drept că a fost o vacanță și neplanificată, și nedorită, impusă de vremurile cretine pe care le trăim și de inițiativele bizare pe care toată omenirea s-a simțit cumva obligată să le ia, fără a ști de ce, și fără ca rezultatele restricțiilor de toate felurile să fi condus la diminuarea ratei de împrăștiere a porcăriei ori de reducere a numărului celor decedați. Vă rog să vă concentrați un pic și să încercați să mă lămuriți și pe mine cu cât am înaintat în lupta cu pandemia în lunile scurse de la declanșare. Cu cât suntem mai aproape de eradicarea nenorocirii acum, față de lunamartie. Dar poate cineva să-mi spună care este tratamentul prin care scapi de porcărie dacă ai ghinionul să te ajungă din urmă? Fiindcă dacă răcești știi că ai de luat aspirină, dacă te doare în gât, dai cu albastru de metil, dacă te doare capul, iei antinevralgic etc. Dar dacă ai COVID-19, ce iei? Că știm de medicamente franțuzești, americane, rusești, chinezești, dar cică și Vitamina C e bună, ori ce se luacontra SIDA (apropo, a dispărut!?!, că acum vreo 12, 15 sau 25 de ani, numai despre SIDA se vorbea, mai dihai decât vorbim acum despre COVID!), ca să nu mai vorbim despre nu știu care hapuri veterinare despre care circulă legenda că iau boala cu mâna, ba știu și un doctor (de oameni, nu de vaci!) care recomandă călduros acest tratament! Ideea e că ne aflăm în treabăși că suntem, probabil, câteva miliarde de "specialiști" pe problemă, bașca consilierii guvernamentali de specialitate, care știu exact ce fel de restricții noi trebuie impuse zi de zi... timp în care rata de infectare crește tot zi de zi! Voiam de fapt să spun că printre măsurile perfect cretine luate (și) la noi, se numărăinterzicerea accesului spectatorilor pe stadioane, la fotbal! Deci: la școală, unde elevii stau unul lângă altul, e voie; la mall, unde te freci de ceilalți de când intri și până ieși, e voie; în trenuri, autobuze, chiar și avioane, evoie. Bine însă că pe stadioane, unde e spațiu ca la balamuc, nu-i voie. Păi dacă așezi spectatorii din 2 în 2 rânduri, iar pe orizontalădin 4 în 4 scaune, tot îți încap vreo 10000 într-un stadion de 50000 fără nicio problemă de infectare. De ce stăm, tăcem și înghițim, noi, doritorii de spectacol sportiv!?