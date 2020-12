Dr. Corina Ichim este primul medic sucevean vaccinat anti-Covid

Imunizare

Primul medic sucevean și printre primii medici români care s-au vaccinat anti-Covid este medicul chirurg ORL Corina Ichim, care lucrează la Salford Royal Hospital din Manchester. Conform Radio Europa Liberă, https://romania.europalibera.org/a/corina-ichim-medic-din-marea-britanie-vaccinat-covid-19-m%C4%83-consider-extrem-de-norocoas%C4%83-tr%C4%83iesc-un-moment-istoric-/31005895.html,

dr. Corina Ichim are 42 de ani și s-a mutat în Marea Britanie în 2010, la doi ani după ce a devenit medic specialist. Ea a declarat, pentru Radio Europa Liberă, că a fost programată pentru administrarea primei doze în data de 12 decembrie, iar pe a doua o va face pe 6 ianuarie 2021. „Mă consider extrem de norocoasă și cred că trăiesc un moment istoric! În sfârșit am început să preluăm controlul asupra acestui virus devastator. Cel mai probabil că acest vaccin va fi îmbunătățit și perfecționat în următoarele 12 luni, dar e atât de important că am găsit o modalitate de a lupta împotriva virusului”, le-a spus medicul jurnaliștilor. Ea a precizat că nu a prezentat nicio reacție adversă în afară de „disconfort ușor la locul injecției”, care a durat cam 48 ore. Potrivit medicului, personalul medical din Marea Britanie „ așteaptă cu nerăbdare vaccinarea” și „încă nu am întâlnit persoane care să refuze vaccinul”.

Dr. Corina Ichim a absolvit Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

Marea Britanie este primul stat din lume care a aprobat folosirea pe scară largă a vaccinului dezvoltat de Pfizer/BioNTech pentru Covid-19.