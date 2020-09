Luni, 7 Septembrie 2020 (14:18:54)

Un bărbat care s-a urcat la volan în stare avansată de ebrietate s-a oprit cu autoturismul într-un indicator rutier, după impact adormind în interiorul mașinii, unde a fost găsit de polițiști. Cazul cu accente comice, dar care putea avea consecințe dramatice având în vedere alcoolemia pe care o avea bărbatul, s-a petrecut duminică, în jurul orei 15.00, pe un drum comunal din Poiana Stampei.

În jurul orei 15.30, patrula de serviciu de la Secția Rurală Vatra Dornei a fost sesizată că pe drumul comunal Alexeni din Poiana Stampei un autoturism VW Golf a rupt un indicator rutier, iar șoferul este băut. Echipajul a găsit mașina la marginea drumului, pe raza satului Pilugani, comuna Poiana Stampei. Polițiștii au observat că în interior, pe locul șoferului, este un bărbat care dormea. După ce s-au asigurat că acesta nu are leziuni, polițiștii au trecut la verificări privind identitatea șoferului. S-a stabilit că este vorba de un localnic în vârstă de 45 de ani, Dumitru F., care are permisul de conducere anulat. Mașina pe care o conducea avea ITP expirat. Cel mai grav, bărbatul mirosea puternic a alcool, iar etilotestul a indicat concentrația de 1,14 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la Spitalul municipal Vatra Dornei, unde a refuzat să îi fie prelevate mostre pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru infracțiunile de conducere fără permis și refuzul prelevării de probe biologice, iar în urma administrării probatoriului pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost adus la Suceava și introdus în arestul poliției județene, iar cercetările continuă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei.