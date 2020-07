Marţi, 7 Iulie 2020 (14:25:21)

Președintele Organizației Județene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, i-a transmis public omologului său de la PSD, Ioan Stan, că nu-l consideră cea mai potrivită persoană care ar putea da sfaturi în domeniul zootehniei, deși aceasta este specialitatea social-democratului. „Nu cred că ne-ar putea oferi vreun exemplu de bune practici”, a declarat Flutur, care a spus că, totuși, dacă în problema închiderii fabricilor Dorna Lactate de la Vatra Dornei și Floreni senatorul Stan va avea „o idee concretă, o soluție”, acestea ar fi binevenite. „Domnul Stan ar putea, totuși, să fie util - dacă ne-ar explica pe larg eșecul în cazul AEIZ Spătărești. Am putea să ne uităm la programul lor „Așa nu se face!” pentru a reține ce trebuie evitat pe viitor”, a afirmat președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur.

Acesta i-a mai transmis senatorului Ioan Stan „să stea liniștit” deoarece „guvernul liberal a sprijinit mult investițiile în sectorul procesării laptelui și a cărnii” și „va face toate eforturile și va reuși să stimuleze creșterea capacității de producție la nivelul județului, inclusiv prin deschiderea unităților falimentate de guvernarea PSD”.